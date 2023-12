Vaduz (ots) -Ein internationales Expertenteam hat das Amt für Statistik im August während mehrerer Tage einer Prüfung unterzogen. Die Prüfung erfolgte im Rahmen des Peer Reviews, einem wichtigen Verfahren der Qualitätssicherung. Im nun vorliegenden Bericht spricht das Expertenteam dem Amt für Statistik ein hohes Mass an Übereinstimmung mit den 16 Grundsätzen des Verhaltenskodex für Europäische Statistiken zu. Positiv hervorgehoben werden unter anderem der beachtliche Umfang an statistischen Publikationen, das innovative Veröffentlichungsformat, die ausgezeichnete Zusammenarbeit auf Basis einer Politik der kurzen Wege mit all jenen die Daten liefern und nutzen sowie das fachkundige und engagierte Team des Amts für Statistik.Das Expertenteam hat darüber hinaus 17 Empfehlungen für die Weiterentwicklung der öffentlichen Statistik in Liechtenstein ausgesprochen. So wird das Amt für Statistik dazu angehalten, die Standardisierung weiter voranzutreiben und entsprechende Qualitätssicherungsprozesse weiterzuentwickeln. Des Weiteren soll die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und anderen statistischen Institutionen intensiviert werden. Massnahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen sind nun in Vorbereitung.Im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung führt das statistische Amt der Europäischen Union dieses Peer Review Verfahren in regelmässigen Abständen in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in den EFTA-Staaten durch.Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die amtliche Statistik basiert nicht nur auf Qualität, Unabhängigkeit und Objektivität, sondern zu einem wesentlichen Teil auch auf Transparenz. Der Peer Review Report steht auf der Website des Amts für Statistik zur Verfügung. Zudem werden sowohl die Massnahmen als auch deren Stand der Umsetzung jährlich veröffentlicht.Pressekontakt:Amt für StatistikPriska Heinzle, QualitätsmanagementT +423 236 74 70priska.heinzle@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914693