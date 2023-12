Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft zeigte sich 2023 überraschend robust, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insbesondere der Konsum habe dem doppelten Schock bestehend aus hoher Inflation und hohen Zinsen getrotzt. Dagegen habe das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im Jahresschnitt 2023 nur geringfügig höher als im Jahr 2022 gelegen. Der von den Dienstleistungen ausgehende konjunkturelle Rückenwind habe im Jahresverlauf deutlich nachgelassen, der Industriesektor habe sich den Großteil des Jahres in einer Rezession befunden. Dienstleistungsorientierte Volkswirtschaften hätten folglich eine leicht überdurchschnittliche Dynamik an den Tag legen können, industrielastige Länder Westeuropas wie Deutschland oder Österreich hätten sich dagegen in einer milden Rezession befunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...