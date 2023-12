Wow! Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass wir von Ihrer Resonanz absolut überwältig sind. Uns haben in den vergangenen Tagen so viele Zuschriften erreicht, dass mein Team und ich kaum hinterherkommen, Ihre Mails zu beantworten. Mit solch einer beeindruckenden Reaktion hatte ich offen gestanden überhaupt nicht gerechnet. Sie erinnern sich: In der vergangenen Woche hatte ich Ihnen an dieser Stelle den brandneuen HAACK-WEEKLY vorgestellt. Waren wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...