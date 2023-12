Hapag-Lloyd-Zertifikat mit 23%-Chance und 49% Sicherheitspuffer

Der Aktienkurs der Containerfrachtschifflinie Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475) befand sich bis vor Kurzem auf Talfahrt. Die schwache Nachfragesituation, geringere Frachtraten und der daraus resultierende Gewinneinbruch in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurden als Ursachen für den deutlichen Kursrückgang genannt. Notierte die Aktie noch im August 2023 oberhalb von 200 Euro, so wurde sie am 13. Dezember 2023 zeitweise sogar bei 103,40 Euro gehandelt. Die Ankündigung des Unternehmens, nach Angriffen im Roten Meer die Asienroute durch den Suezkanal vorerst nicht mehr zu nutzen und den Umweg um den afrikanischen Kontinent in Kauf zu nehmen, wurde von Investoren positiv aufgenommen. Seit dem 13. Dezember 2023 legte die Aktie um 37 Prozent auf ihr aktuelles Niveau bei 141,80 Euro zu.

Anlage-Idee: Für Anleger, die mit Hilfe der als fair bewertet eingestuften Hapag-Lloyd, die allerdings von der überwiegenden Mehrheit der Experten zum Verkauf empfohlenen wird, zu hohen Renditen gelangen wollen, könnte als Alternative zum Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap interessant sein.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Hapag-Lloyd-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Die Funktionsweise:Wenn die Hapag-Lloyd-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 72 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 31. Dezember 2024 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 120 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Hapag-Lloyd-Aktie (ISIN: DE000HD0MSN7) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 120 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 72 Euro. Beim Hapag-Lloyd-Aktienkurs von 141,80 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 97,70 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit ganz im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringerem Kapitaleinsatz als der direkte Aktienkauf verbunden.

Die Chancen:Da das Zertifikat derzeit mit 97,70 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2024 einen Bruttoertrag von 22,82 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 49,22 Prozent auf 72 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 72 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Hapag-Lloyd-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 97,70 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hapag-Lloyd-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hapag-Lloyd-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de