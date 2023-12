Mit neuen Regularien crasht die Führung in China erneut seine Tech-Aktien (allen voran den Giganten Tencent) - während die Wall Street heute in die übliche 7-tägige Santa Claus-Rally starten will (die letzten fünf Handelstage des alten Jahres und die ersten beiden des neuen Jahres). Aber der Abverkauf bei China-Aktien dämpft die Stimmung etwas zum Handelsstart ...

