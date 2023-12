Die Deutsche Rohstoff ist an zwei Lithiumunternehmen beteiligt, um sich in der Batteriewertschöpfungskette zu positionieren. In Australien besteht ein Lithium-Joint-Venture mit SensOre. Der Anteil von 70% wird im Gegenzug für 19,9% der börsennotierten Premier1 Lithium (plus Optionen) eingebracht. Das Joint Venture hat sich sieben Lithium-Explorationsprojekte gesichert. In Deutschland hält die Deutsche Rohstoff einen Anteil von 88 % an der Prime Lithium AG, die sich auf die Entwicklung chemischer Verfahren für die Lithiumhydroxidproduktion konzentriert. Trotz des frühen Stadiums dieser Lithiumprojekte und der Tatsache, dass sie in den nächsten zwei bis drei Jahren keine nennenswerten Auswirkungen auf die Finanzlage haben werden, scheint der Ansatz der Deutschen Rohstoff, Realoptionen im Lithiumbereich mit begrenzten Vorlaufkosten und Investitionen zu erwerben, ein vernünftiger Weg zu sein, um langfristige Chancen zu sichern. Unabhängig davon meldete die Deutsche Rohstoff auch den Abschluss des Verkaufs der Assets in Utah, was die Attraktivität ihrer Schieferölvorkommen unterstreicht. Die Aktualisierung des Modells von AlsterResearch nach der jüngsten Korrektur der Ölpreise führt zu einem neuen Kursziel von EUR 52,00 (zuvor EUR 55,50). AlsterResearchs Analysten stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken