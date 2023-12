Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Philadelphia-Index hat sich im Dezember überraschend von minus 5,9 Punkte auf nunmehr minus 10,5 Zähler eingetrübt, berichten die Analysten der NORD/LB.Analysten hätten dagegen im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet.Langsam aber sicher ziehe die besinnliche Vorweihnachtszeit auch auf den Märkten ein - der heutige Datenkalender habe es jedoch noch einmal in sich. In Japan werde mit den neuesten Verbraucherpreisdaten für November eine weitere Entspannung an der Inflationsfront erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...