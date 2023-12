Cheyenne, Wyoming (ots/PRNewswire) -OCEAN [link], der neue Bitcoin-Mining-Pool, der von Jack Dorsey unterstützt und vom langjährigen Bitcoin Core-Entwickler Luke Dashjr geleitet wird, hat die neueste Version seines innovativen Mining-Pools veröffentlicht. Unter dem Namen "Path to Decentralization" (Pfad zur Dezentralisierung) bietet OCEAN den Schürfern eine Auswahl an Blockvorlagen. Dies beschleunigt die Dezentralisierung und führt die Schürfer sanft an die kritische Rolle heran, die darin besteht, auszuwählen, was in die Blöcke gehört, ohne dass sie diese Vorlagen selbst erstellen müssen. Im Laufe des nächsten Jahres wird OCEAN Möglichkeiten einführen, die es den Schürfern ermöglichen, komplexere Aufgaben auszuführen und gleichzeitig von den wirtschaftlichen Vorteilen und der geringen Varianz des gepoolten Minings zu profitieren.Laut Mitbegründer Luke Dashjr ist "dezentrales Mining für die langfristige Gesundheit von Bitcoin notwendig und kann nur aufrechterhalten werden, wenn die Schürfer die intelligenten Teile des Minings übernehmen. Dazu gehört das Betreiben von Knoten, das Erstellen von Blockvorlagen und die unabhängige Entscheidung, welche Transaktionen in die Blockchain aufgenommen werden. Dieser zukünftige Zustand ist gefährdet und steht in krassem Gegensatz zur gegenwärtigen Realität, in der nur eine Handvoll Pools diese Entscheidungen im Namen aller Schürfer weltweit trifft."Der pseudonyme Bitcoin-Mechaniker, globaler Vertriebsleiter bei OCEAN, fügte hinzu: "Die Konstruktion von Blockvorlagen ist mittlerweile so zentralisiert, dass wir erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Dinge machen können, indem wir einfach einen Blick in die Zukunft werfen. Was OCEAN anbietet, indem es den Schürfern die Wahl zwischen mehreren Templates gibt, ist ein beispielloser Schritt in die richtige Richtung."Für Blöcke, die unter Verwendung der empfohlenen Vorlage gebaut werden, bietet OCEAN den Schürfern einen Anreiz in Form eines erweiterten Fördersatzes von 0 %. Diese Option filtert mehr Spam und verarbeitet mehr echte Finanztransaktionen als jeder andere Pool und trägt dazu bei, Bitcoins jüngste Welle hoher Transaktionsgebühren und Überlastung zu bekämpfen. OCEAN hat außerdem zwei weitere Optionen zu Marktpreisen hinzugefügt, darunter die beliebte Bitcoin Core Implementierung.Seit seinem Start im letzten Monat hat OCEAN einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Möglichkeiten von Mining-Pools bewirkt. Dazu gehören (1) eine erlaubnisfreie Onramp, bei der Schürfer einfach mit einer Bitcoin-Adresse [Link], (2) ein nicht-verwahrendes System ohne Mittelsmänner und (3) radikale Transparenz bei den Blockvorlagen [Link], bei der Schürfer zum ersten Mal sehen können, wofür sie ihre Hashrate einsetzen, bevor sie schürfen. Dies steht im Gegensatz zu den undurchsichtigen Blockdesigns der etablierten Pools, bei denen die Schürfer keinen Einblick in die Transaktionen haben, bis die Arbeit erledigt ist.Diese Elemente stehen im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von OCEAN, die Souveränität der Schürfer zu erhöhen, indem die Rolle des Pool-Betreibers aufgelöst und verwahrende Vermittler im Bitcoin-Netzwerk eliminiert werden. OCEANs "Pfad zur Dezentralisierung", der heute angekündigt wurde, bringt die Souveränität der Miner zum nächsten logischen Schritt.Informationen zu OCEAN: OCEAN gibt den Schürfern die Möglichkeit, die Kontrolle über die intelligenten Teile des Minings zurückzuerlangen, und ist so konzipiert, dass es nicht zu einer Bevormundung führt, transparent ist und keine Genehmigungen benötigt- OCEAN wird von Bitcoin Ocean, LLC, einer Tochtergesellschaft von Mummolin, Inc. betrieben, einem Unternehmen aus Wyoming und Nachfolger des Bitcoin-Mining-Pools Eligius, der von 2011 bis 2017 betrieben wurde. Mehr erfahren Sie unter www.ocean.xyz und folgen Sie uns auf X @ocean_mining.Medienkontakt:Ian A. Northonmedia@ocean.xyz Signal: 239.784.7940Telegram: @bitcoin_lawyerLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2286515/4467328/Ocean_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ocean-ist-innovativ-bitcoin-schurfer-haben-zum-ersten-mal-die-wahl-bei-der-erstellung-von-blockvorlagen-302021707.htmlOriginal-Content von: Mummolin Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097411/100914701