Die Kurshalbierung innerhalb eines Jahres war zum einen Folge der erloschenen Übernahmefantasie und zum anderen Folge der Problematik mit Projektverzögerungen, deutlich gesunkenen Strompreisen bei gleichzeitig gestiegenen Zinsen. Mit 50 % Kursminus ist das eingepreist. Zudem hat das dritte Quartal gezeigt, dass gesunkene Strompreise durch eine höhere Produktion ausgeglichen werden konnten.



PNEs Pipeline hat einen neuen Rekordwert erreicht und summiert sich auf 17,6 GW. In allen Segmenten (PV, Onshore-Wind) wurden weitere Projekte hinzugefügt, was eine solide Basis für die Entwicklung von hauseigenen Kapazitäten und den externen Projektaußenverkauf schafft. Gestern gab es eine Erfolgsmeldung aus Rumänien und Italien. In Rumänien verkauft die PNE AG ein Projekt mit einer Leistung von 61,5 Megawatt (MWp). In Italien verkaufte man mehrere PV-Projekte mit einer Gesamtleistung von 114 MW. Damit sollte die Prognose von 30 bis 40 Mio. € EBITDA für 2023 erreicht werden. Gute Comeback-Chance 2024.



