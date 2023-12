Die Aktie von IBU-tec (WKN: A0XYHT) brach am Donnerstag um knapp-13% ein. Tags darauf eröffnet sie zum Börsenstart ebenfalls schwächer und steht aktuell bei 16,60 €. Grund für den Absturz ist eine drastische Senkung der Jahresprognose. Sind das jetzt wieder günstige Einstiegskurse? IBU-tec vorgestellt Die IBU-tec advanced materials AG, kurz IBU, mit Hauptsitz in Weimar ist als Entwicklungs- und Produktionspartner von Industrien in der Produktions-Chemie ...

