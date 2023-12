Die österreichische Biotech-Hoffnung Hookipa Pharma (WKN: A2PGMT) gab gestern den Erwerb von Unternehmensanteilen durch seinen Entwicklungspartner Gilead Sciences bekannt. Die Aktie schoss daraufhin zwischenzeitlich um exakt +100% in die Höhe. Der Deal ist Teil einer ausgeklügelten Strategie. Hookipa Pharma vorgestellt Hookipa Pharma ist ein in der klinischen Phase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in New York und operativer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...