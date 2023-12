Heute im gabb: Um 11:57 liegt der ATX TR mit +0.31 Prozent im Plus bei 7563 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 14.64% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +6.67% auf 0.8 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +1.77% auf 31.55 Euro und Pierer Mobility mit +1.06% auf 47.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16682 ( -0.33%, Ultimo 2022: 13923, 19.81% ytd). - News zu S Immo, CA Immo, Immofinanz, Cleen Energy, Andritz, FMA straft, Research zu Verbund, EVN- Nachlese: Österreichs-AI-Aktien, Gudrun Meierschitz und ein Deep Dive in die Kreditversicherung- Unser Robot sagt: RBI, Amag, Agrana und weitere Aktien auffällig; Johann Strobl führt den 2. Tag in der GGC- Börsegeschichte 22.12.: Extremes zu S Immo, Erste Bank Stämme und Verbund- Österreich-Depots: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...