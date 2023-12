Am Jahresende soll etwas Ruhe einkehren und wir haben Zeit, das erlebte etwas Revue passieren zu lassen. Gerade an der schnelllebigen Börse überschlagen sich oft die Ereignisse und vieles ist schnell wieder überholt. Einige Themen haben aber deutlich länger Bestand und Benjamin Heimlich und Tim Temp haben ihre persönlichen Börsen-Highlights vorgestellt und berichteten, wieso diese Ereignisse uns auch im kommenden Jahr beschäftigen werden. Schaltet ein zur letzten Folge in 2023, damit ihr auch gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...