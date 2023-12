Hallo zum letzten "eMobility update" des Jahres. Pünktlich zu Weihnachten hat gerade noch so der erste Deutschlandnetz-Standort eröffnet! Außerdem geht in China eine weitere E-Limousine an den Start und auch Nio und Volvo kündigen ihre nächsten Modelle an. Zum Schluss dieser Sendung habe ich auch noch einen persönlichen Kommentar zum Stand der Elektromobilität für. 1 - Fastned-Ladepark in Düren als erster Deutschlandnetz-Standort eröffnet Fastned ...

Den vollständigen Artikel lesen ...