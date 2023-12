Die Ölpreise durchlebten ein Auf- und Ab im gestrigen Handel. Zwischen geopolitischen Spannungen und Meldungen zur OPEC nutzen die Notierungen den Freiraum, um ihre Richtung zu finden. Am Vormittag sind die Ölpreise zurück in fester Spur. Der stärkere Euro/US-Dollar Kurs bildete zunächst Abwärtspotenzial im Inland, das sich am Freitag jedoch zerstreut. Zwischen Auf- und Abschlägen ist heute alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...