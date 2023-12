Bitcoin ETF Token steigt um 30% und Trader erwarten x100, während Bitcoin auf $45.000 zusteuert

Am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, erlebte der neue Kryptocoin Bitcoin ETF Token ($BTCETF) , angetrieben durch den FOMO-Effekt rund um den Spot Bitcoin ETF, seinen Start an dezentralisierten Börsen.

Seitdem verzeichnete er einen bemerkenswerten Preisanstieg von 30%, mit einem aktuellen Preis von $0.006073 und es wird eine weitere Steigung in nächster Zeit erwartet.

Die Entwicklungen bezüglich der Genehmigung der etwa ein dutzend Anträge, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vorliegen, steigern die Vorfreude auf eine baldige Genehmigung der ersten Spot Bitcoin ETFs in den USA im frühen Januar.

Der BlackRock ETF, der unter dem Namen iShares Bitcoin Trust bekannt sein wird, hat seinen Ticker, IBIT, eingereicht. Unterdessen haben zwei ETF-Anbieter Werbung für ihre Produkte veröffentlicht, wobei Bitwise als Erster mit dem Slogan "Most Interesting Man in the World" und dem Schauspieler Jonathan Goldsmith vorpreschte.

Der schnelle Nachfolger Hashdex war als Nächstes mit seinem Spruch "Aktien sind kein Krypto, festverzinste Wertpapiere sind kein Krypto, Edelmetalle? Nein, auch kein Krypto" dran.

THIS IS HUGE



-> Bitwise is launching a major ad campaign for their Bitcoin spot ETF



500k USD will be reached in no time:pic.twitter.com/skGLSw3m36 - Robin Seyr (@RobinSeyr) December 18, 2023

Die Werbekampagnen der ETF-Anbieter sind ein klares Zeichen für den intensiven Wettbewerb unter Vermögensverwaltern, um das Geschäft von institutionellen und privaten Anlegern zu gewinnen.

In einer parallelen Entwicklung hat die Diskussion zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und verschiedenen Anbietern zu einer Übereinkunft geführt, die Barauszahlungen ermöglicht. Diese Regelung entspricht der bevorzugten Vorgehensweise der SEC und wird als sicherere Option angesehen.

BlackRock hat das Design seines ETFs neu gestaltet, um eine Art "Vorauszahlung" zu ermöglichen, eine technische Anpassung, die es Banken praktisch erlaubt, Bitcoin in ihren Bilanzen zu führen.

Investoren haben jedoch nun die Chance, in den Bitcoin ETF Token ($BTCETF) zu investieren, der als eines der größten Investitionsthemen im Kryptobereich betrachtet wird. Dieses digitale Asset hat 5 Millionen Dollar in seinem Initial Coin Offering aufgebracht, das kürzlich nach vollständiger Zeichnung abgeschlossen wurde.

Der $BTCETF ist der erste und einzige Token seiner Art, der eng mit der Entwicklung und Performance der bevorstehenden Spot Bitcoin ETFs verbunden ist. Wichtige Meilensteine wie die Genehmigung, der Start und das Erreichen von Zielen für das verwaltete Vermögen und Handelsvolumina des Tokens lösen Wertsteigerungen aus, die in der Token-Ökonomie des Coins durch einen Verbrennungsmechanismus und eine Transaktionssteuer integriert sind.

The BitcoinETF Claim is Now Live!



Ensure you have a sufficient amount of $ETH for covering gas fees when claiming.



Claim here: https://t.co/Vbea3xtxlf pic.twitter.com/5BJk0Of3xx - BTCETF_Token (@BTCETF_Token) December 21, 2023

Wie ist der BTCETF Token für den bevorstehenden Bullrun aufgestellt?

Der Bitcoin ETF Token ist so konzipiert, dass er von dem bevorstehenden Krypto-Bullenmarkt profitieren könnte. Durch einen einzigartigen Verbrennungsmechanismus könnte die Gesamtmenge der verfügbaren Tokens um bis zu 25% reduziert werden. Das Verbrennen von Tokens verringert das Angebot und erhöht die Knappheit des Vermögenswerts, was potenziell seinen Wert steigern könnte. Zusätzlich zu den Verbrennungen wird die Transaktionssteuer für jede der ersten fünf Meilensteine um 1% von einem Startniveau von 5% reduziert.

Fünf Schritte für Bitcoin ETF Gewinne:

$BTCETF erreicht ein Handelsvolumen von 100 Millionen Dollar. Die SEC genehmigt den ersten Spot Bitcoin ETF. Der erste Spot Bitcoin ETF startet in den USA. Die unter Verwaltung stehenden Vermögenswerte des Bitcoin ETF erreichen 1 Milliarde US-Dollar. Der Bitcoin-Preis schließt eine tägliche Chart-Kerze über 100.000 Dollar.

Diese Schritte stellen bedeutende Entwicklungen dar, die den Wert des Bitcoin ETF Tokens steigern könnten. Insbesondere die Genehmigung und Einführung eines Spot Bitcoin ETF in den USA könnte ein wichtiger Katalysator sein, der das Interesse sowohl von institutionellen als auch von Privatanlegern an Kryptowährungen weiter verstärkt.

Die Besten Voraussetzungen um vom Bitcoin "Supercycle" zu profitieren

Der Bitcoin-Preis hat heute einen Anstieg auf 44.000 Dollar verzeichnet und strebt erneut die 45.000 Dollar Marke an, was die bullische Stimmung am Markt unterstreicht, während wir uns auf das neue Jahr zubewegen.

Bitcoin hat sich als das am besten performende Finanzasset im Jahr 2023 erwiesen. Mit dem bevorstehenden Halving der Blockbelohnung im April und der fast sicheren Genehmigung eines Spot Bitcoin ETFs durch die SEC scheinen die guten Nachrichten weiteres Potential für die Preisentwicklung zu bieten.

Vor diesem Hintergrund erscheint der BTCETF als eine besonders attraktive Option.

Es gibt zwei Uniswap V2 Pools für das BTCETF/ETH Handelspaar.

Der erste Pool zeigt den Coin mit einer kleineren LP aufgrund eines Einrichtungsfehlers, der hier gefunden werden kann: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x3c4c3cc7cb9d9de37885612ae47f8b44b57fe9d8

Ein zweiter Liquitity Pool wurde aufgrund dieses Preisfehlers erstellt. Dieser verfügt über eine größere Liquidität (452.000 Dollar) im Vergleich zum Ersten (41.000 Dollar): https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x65271daefd1bdcb44b8148e340363b7285af476c

Die Preisunterschiede zwischen den beiden Handelspools für den BTCETF/ETH werden allmählich geringer. Dennoch wird empfohlen, Käufe im zweiten Pool durchzuführen, da dieser über eine höhere Liquidität verfügt. Das bedeutet, dass Handelstransaktionen dort wahrscheinlich zuverlässiger und mit weniger Preisschwankungen ausgeführt werden können.

Die positive Preisentwicklung des Tokens wird durch Taxes auf Kauf- und Verkaufstransaktionen sowie durch den Rückkauf von Tokens unterstützt, der ab heute beginnt. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, den Preis des Tokens stabil zu halten und möglicherweise sogar zu steigern.

BTCETF könnte ein x100 schaffen, wenn der FOMO eintritt

Um auf dem Laufenden über die Entwicklungen des Bitcoin ETF Tokens zu bleiben, folgen Sie den X (Twitter) und Telegram Kanälen.

Die Website bietet einen Newsfeed zu allem rund um Bitcoin und Bitcoin ETFs - Setzen Sie sich also ein Lesezeichen auf die Seite, um am Puls der Zeit zu bleiben.

Durch die Einführung eines Spot Bitcoin ETFs könnte Bitcoin eine neue Ebene der Akzeptanz erreichen, was ihm zusätzliche Legitimität verleihen und Skeptiker möglicherweise umstimmen würde.

Die Genehmigung von Bitcoin ETFs kann als Indikator für die Weiterentwicklung und Reife des Marktes angesehen werden, was im Jahr 2024 zu einer potenziellen Preissteigerung von Bitcoin führen könnte - möglicherweise um das Zwei- oder Dreifache des aktuellen Werts.

Im Vergleich dazu könnte der $BTCETF für frühzeitige Investoren noch attraktiver sein. Mit einer vergleichsweise niedrigen Marktkapitalisierung von nur 12,45 Millionen Dollar könnte der $BTCETF bei aktuellen Preisen ein erhebliches Wachstumspotenzial bieten, mit möglichen Renditen von bis zum Hundertfachen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.