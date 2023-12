Am heutigen Freitag war es so weit: Boeing hat erstmals wieder seit Jahren einen "Dreamliner"-Jet an eine chinesische Airline ausgeliefert. Die Freigabe durch die chinesischen Behörden ist für Boeing ein Durchbruch und schürt Hoffnung für Auslieferungen des 737-MAX-Modells.Der 787 "Dreamliner" traf am Freitag in Schanghai ein und markiert damit die erste direkte Lieferung dieses Flugzeugtyps an China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...