Das US-Unternehmen Hyperloop One hat offenbar den Betrieb eingestellt. Damit könnte Elon Musks Traum vom neuen superschnellen Transportsystem platzen. Die Hintergründe. Laut einem Bericht von Bloomberg hat das US-amerikanische Unternehmen Hyperloop One seine Mitarbeiter entlassen und ist dabei, die verbliebenen Vermögenswerte zu liquidieren. Derzeit ist die Website des Unternehmens offline und der Hauptinvestor aus Dubai hat sich nicht zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens geäußert. Das 2014 gegründete Unternehmen Hyperloop One war mit großen Erwartungen und Millionen an Risikokapital gestartet. Das Konzept des futuristischen Transportsystems, das auf superschnellen Kapseln in …