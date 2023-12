Die Rente in Deutschland reicht für künftige Generationen wahrscheinlich kaum mehr zum Leben aus, weshalb private Vorsorge das A&O ist. Doch darum könnte auch diese für den eigenen Ruhestand zu gering sein: Dass man sich in Deutschland auf sein eigenes Vermögen verlassen muss, um später einmal in den Ruhestand gehen zu können, statt auf den Staat, ist für viele Deutsche noch relativ neu. In Amerika hingegen gilt dieses Prinzip seit Jahrzehnten, sodass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...