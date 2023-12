Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar weiter zugelegt und den höchsten Stand seit vier Monaten markiert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1021 Dollar und damit so viel wie zuletzt im August. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0983 Dollar festgesetzt.Der Euro wurde von einer breit angelegten Dollarschwäche angetrieben. Am Donnerstag ...

