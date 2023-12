Die Tencent-Aktie ist im Freitagshandel in Hongkong um gut zwölf Prozent abgestürzt. Grund dafür ist ein brisantes Vorhaben der chinesischen Regierung, das den gesamten Sektor zu Fall gebracht hat.Im "Reich der Mitte" ist die National Press and Publication Administration (NPPA) für die Lizenzierung und Regulierung von Videospielen zuständig. Diese will nun strenger gegen Online-Gaming vorgehen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...