2023 war ein Jahr voller Überraschungen an den Kapitalmärkten. Charttechnikexperte Martin Utschneider wirft einen Blick zurück auf die wichtigsten Charts des Jahres, die stärksten Werte - und was 2024 bevorsteht! Für Utschneider ragten vor allem die "Big Seven" der Tech-Branche - Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - hervor. Sie prägten die Markttrends und waren maßgeblich für die Rallye im letzten Quartal verantwortlich. Apple und Amazon beeindruckten mit starken Leistungen, während Tesla eine volatilere Entwicklung zeigte. Der DAX erreichte trotz globaler Unsicherheiten ein neues Allzeithoch, was selbst Experten überraschte. Enttäuschend hingegen war die Performance …