Bristol-Myers Squibb bietet 330 $ je Karuna-Aktie. Insgesamt ist man für die Akquisition bereit, 14 Mrd. $ in die Hand zu nehmen. Dadurch will man sich im Bereich Neurowissenschaft stärken. Karuna Therapeutics hat hier mit "Karxt" einen vielversprechenden Kandidaten in der Entwicklungspipeline, der gerade von der US-Gesundheitsbehörde FDA auf Zulassung zur Behandlung von Schizophrenie geprüft wird. Die Transaktion ist bereits von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt worden. Der Kurs von Karuna Therapeutics reagiert heute vor Handelseröffnung an der Nasdaq mit einem Kursgewinn von 48 % auf 319 $.



Wer investiert ist, sollte heute den Gewinn durch den Verkauf an der Börse mitnehmen. Wer die Aktie andienen will, um noch die letzten 11 $ ebenfalls noch mitzunehmen, geht das Risiko ein, dass die Übernahme wegen irgendeines Hindernisses letztlich vielleicht doch nicht stattfindet.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



