Nun schon zum dritten Mal im Jahr 2023 versucht sich der Aktienkurs von Rational an der runden Marke von 700 Euro. Besonders ist dieser Anlauf insofern, weil er Anfang November quasi aus dem Stand bei 525 Euro startete. Gut 30 Prozent Kursanstieg innerhalb von zwei Monaten bei einem konservativen Unternehmen wie dem Profi-Küchengerätehersteller Rational - ... The post Rational: Aller guten Dinge sind drei appeared first on Boersengefluester.

