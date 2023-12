Das neue, in Deutschland gegründete Unternehmen hat Alexander Kocher zum CEO ernannt

Die Akteure aus der Halbleiterindustrie Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP® Semiconductors und Qualcomm Technologies, Inc. haben offiziell die Quintauris GmbH gegründet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München (Deutschland) wurde mit dem Ziel gegründet, die Einführung von RISC-V weltweit zu fördern, indem es die Entwicklung von Hardware der nächsten Generation unterstützt.

Die offizielle Ankündigung der Gründung von Quintauris erfolgte im August, mit dem Ziel, aus einer Hand kompatible RISC-V-basierte Produkte zur Verfügung zu stellen, Referenzarchitekturen zu entwickeln und Lösungen zu etablieren, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Der anfängliche Anwendungsschwerpunkt wird in der Automobilindustrie liegen, er soll jedoch später auf die Bereiche Mobile und IoT ausgeweitet werden.

Zum CEO von Quintauris wurde Alexander Kocher ernannt. Kocher wechselt zu Quintauris, nachdem er zuvor als President und CEO von Elektrobit tätig war, einem globalen Anbieter von Embedded- und Connected-Softwareprodukten für die Automobilbranche. Vor der Aufnahme seiner Tätigkeit bei Elektrobit im Jahr 2011 war Kocher Vice President und General Manager der Automotive Business Unit von Wind River.

"Dies ist eine großartige Gelegenheit für Quintauris und für die Branchen, die wir bedienen werden", so Alexander Kocher, CEO von Quintauris. "Wir werden die nächste Generation der Hardware-Entwicklung mit bahnbrechenden Innovationen und Skalierbarkeit voranbringen, wobei der Schwerpunkt auf der Kombination der besten Elemente von RISC-V in einem einheitlichen, kommerzialisierten Angebot liegen wird. Wir haben das Glück, von einigen der etabliertesten Unternehmen der Halbleiterindustrie unterstützt zu werden, was unsere Ambitionen verdeutlicht, mit Quintauris ein langfristiges, nachhaltiges Angebot aufzubauen. Wir glauben fest an die enormen Möglichkeiten, die sich aus der Zusammenarbeit mit der RISC-V-Community ergeben, und wir freuen uns darauf, bei der weiteren Expansion unseres Unternehmens mit dem Ökosystem zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Widerstandsfähigkeit des breiteren Halbleiter-Ökosystems zu steigern."

Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen inzwischen vor und Quintauris wurde am Freitag, den 22.Dezember 2023, offiziell gegründet.

RISC-V ist eine auf den Prinzipien des "Reduced Instruction Set Computer" (RISC) basierende Open-Source-Chiparchitektur, die ursprünglich im Jahr 2010 von Forschern der University of California, Berkeley, entwickelt wurde. Weitere Informationen über RISC-V erhalten Sie unter: https://riscv.org/about/.

Weitere Informationen über Quintauris erhalten Sie unter www.quintauris.eu oder LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231222140598/de/

Contacts:

Hill Knowlton

quintauris@hillandknowlton.com