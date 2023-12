Am 24. Dezember reist der Weihnachtsmann um die Welt und verteilt Geschenke an alle. Norad und Google bieten nun Möglichkeiten, um die Reise von Santa Clause live zu verfolgen. Habt ihr euch schon immer gefragt, welchen Weg der Weihnachtsmann an Weihnachten nimmt? Jetzt könnt ihr das herausfinden, denn es gibt zwei spezielle Weihnachtsmann-Tracker dafür.AnzeigeAnzeige Sowohl das North American Aerospace Defense Command (Norad) als auch Google bieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...