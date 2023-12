© Foto: Unsplash



Im Geiste der Jahresendrallye hat ein langjähriger Tesla-Bulle sein Kursziel für den E-Autobauer angehoben. Auch Cathie Wood hat seit langem mal wieder nachgekauft. Jetzt rein in die Tesla-Aktie?Wedbush-Analyst Dan Ives hat sein Kursziel für die Tesla-Aktie von 310 auf 350 US-Dollar angehoben und sein Outperform-Rating bekräftigt. Im Mittelpunkt von Ives' These steht die Annahme, dass der Marktanteil von Tesla bei Elektrofahrzeugen im Jahr 2024 wahrscheinlich steigen wird, auch in China, während sich die Margen - die aufgrund von Preissenkungen unter Druck stehen - stabilisieren. Wedbush ist auch optimistisch, dass sich Teslas Fähigkeiten im Bereich Full Self-Driving durch die …