Avasant, ein weltweit angesehenes Analystenunternehmen, hat in seiner jährlichen RadarView-Bewertung für 2022-2023 Mercans als einen der führenden Anbieter für die Transformation von Gehaltsabrechnungsprozessen ausgezeichnet. Mercans hat sich unter den 27 bewerteten Anbietern deutlich hervorgetan, da es dem Markt kontinuierlich einen herausragenden Mehrwert bietet. Avasants umfassende Branchenanalyse unterteilt die Anbieter in Herausforderer, Disruptoren, Innovatoren und Marktführer. Mercans wurde von Avasant in die elitäre Gruppe der Branchenführer eingereiht, was die technologische Führungsrolle des Unternehmens in der globalen Lohnbuchhaltungsbranche unterstreicht.

Mercans hat sich in der Bewertung von Avasant innerhalb eines Jahres von einem Disruptor zu einem Branchenführer entwickelt, der in allen entscheidenden Kriterien von RadarView, nämlich Praxisreife, Domänen-Ökosystem sowie Investitionen und Innovation, beeindruckende Fortschritte erzielt hat.

Avasants präzise Forschungsmethodik, die öffentlich zugängliche Informationen, SEC-Berichte, Jahresberichte, Interviews mit Führungskräften, Produktdemos und direkten Input von Dienstleistern einbezieht, trägt zu einer größeren Bedeutung und Glaubwürdigkeit der Anerkennung der Branchenführerschaft von Mercans bei.

Avasant stellt den strategischen Ansatz von Mercans heraus und erklärt: Mercans setzt seine unternehmenseigene Payroll-Engine und seine lokalen In-House-Experten ein und erbringt Dienstleistungen in 160 Ländern. Mercans zeichnet sich durch seine Praxisgröße aus, bedient multinationale Konzerne und Fortune-500-Unternehmen und unterstützt über 40 Sprachen. Die globale Lieferinfrastruktur des Unternehmens mit 121 lokalen Niederlassungen trägt zu einem beeindruckenden Zuwachs der Lohn- und Gehaltsabrechnungen von über 30 zwischen Juni 2022 und Juni 2023 bei, was die finanzielle Robustheit von Mercans widerspiegelt.

Das Kernstück des Erfolgs von Mercans ist die firmeneigene globale Gehaltsabrechnungsplattform HR Blizz, die einzige Brutto-zu-Netto-Gehaltsabrechnungsanwendung, mit der sich weltweit gesetzeskonforme Gehaltsabrechnungen in einer einzigen Software erstellen lassen.

Mercans hat mit seiner globalen Gehaltsabrechnungs-Engine G2N Nova die globale Gehaltsabrechnungslandschaft revolutioniert. Die hochmoderne Gehaltsabrechnungs-Engine ist die weltweit einzige staatenlose Anwendung, die in Sekundenschnelle Gehaltsabrechnungen für 160 Länder erstellt und dabei die Speicherung sensibler Mitarbeiterdaten überflüssig macht. Durch diesen innovativen Ansatz hat sich G2N Nova als Katalysator für multinationale Unternehmen etabliert, die ihre globale Gehaltsabrechnung vollständig digitalisieren wollen. Neben der Besonderheit, dass G2N Nova die einzige globale Brutto-zu-Netto-Gehaltsabrechnungsanwendung ist, ermöglicht G2N Nova eine völlig autonome und berührungslose Gehaltsabrechnung, was zu einer drastischen Reduzierung der Bearbeitungszeiten und Kosten führt.

Aditya Jain, Principal Analyst bei Avasant, erklärte, "Mercans hat seine native globale Gehaltsabrechnungs-Engine entwickelt, um Brutto-zu-Netto-Gehaltsberechnungen zu erleichtern, Prozesse zu digitalisieren und Mitarbeitern in 160 Ländern weltweit Self-Service-Funktionen bereitzustellen. Durch Partnerschaften mit Anbietern von HCM- und ergänzenden HR-Plattformen kann Mercans umfassende HR-Dienstleistungen über ein einheitliches Portal anbieten. Das Unternehmen greift auf sein lokales Liefernetzwerk zurück, zu dem Niederlassungen und regionale Spezialisten in 121 Ländern gehören, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Abhängigkeit von lokalen Gehaltsabrechnungsaggregatoren für länderübergreifende Last-Mile-Services zu verringern."

Durch kontinuierliche Investitionen in technologische Innovationen, wie zum Beispiel die No-Code-HR-Integrationstools und die Instant-Payments-Funktionalität, flexible Geschäftsmodelle und ein globales Liefernetzwerk, wurde Mercans in Avasants Payroll Business Process Transformation 2023-2024 RadarView als einer der führenden Anbieter ausgezeichnet."

Über Mercans

Mercans ist ein weltweit führender Anbieter von Gehaltsabrechnungstechnologie. Mit der revolutionären globalen Gehaltsabrechnungsplattform HR Blizz von Mercans können kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern vornehmen. Mercans verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung und bietet das gesamte Spektrum an HR-Dienstleistungen über eine einzige, sichere globale Plattform an.

