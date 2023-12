Antofagasta kann mit dem 4,4 Mrd. USD teuren Bau des zweiten Centinela-Konzentratorprojekts beginnen und rechnet ab 2027 mit 170.000 t Kupferäquivalent. Ionic Rare Earths will schon im Januar das 24/7 Magnetrecycling bei der Tochter Ionic Technologies aufnehmen. Viele andere Meldungen dieser Woche erinnern an einen vorweihnachtlichen Kaufrausch: Nippon Steel kauft U.S. Steel für 14,1 Mrd.

