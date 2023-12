Xing und Facebook sind bei vielen gesetzt Berlin, 22. Dezember 2023 Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland ist in sozialen Medien aktiv. 77 Prozent der Unternehmen haben mindestens einen Account bzw. ein Profil in einem sozialen Netzwerk, im Schnitt ist jedes Unternehmen bei 4 Plattformen registriert....

