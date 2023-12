DJ Aktien Schweiz gut behauptet vor Weihnachtsfeiertagen

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag geschlossen. Wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage wird erst am kommenden Mittwoch wieder gehandelt. Es habe lediglich noch vereinzelte kleine Positionsanpassungen gegeben, hieß es.

Leicht positiv wurden die US-Preisdaten aufgenommen. Die Kernrate des PCE-Preisindex legte wie erwartet um 0,1 Prozent im November gegen den Vormonat zu. Zum Vorjahr stieg er mit 3,2 Prozent sogar einen Tick weniger als erwartet. "Damit werden die Erwartungen sinkender US-Zinsen untermauert", sagte ein Händler. Der PCE gilt als einer der bevorzugten Indikatoren der Fed zur Messung des Preisdrucks in den USA.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11.153 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 11,96 (zuvor: 14,83) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten waren vor den Feiertagen Mangelware. Auch gab es keine Analysten-Kommentare, die für Bewegung bei Einzelaktien sorgten. Die Gewinnerliste im SMI wurde von Lonza mit einem Plus von 2,1 Prozent angeführt. Die Aktien der Index-Schwergewichte Novartis, Nestle und Roche zeigten sich uneinheitlich. Während die Papiere von Novartis und Nestle um bis zu 0,6 Prozent zulegten, fielen die Titel von Roche um 0,3 Prozent. Am Ende des Kurszettels standen die Aktien der beiden Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch, die um 1,2 bzw. 1,4 Prozent nachgaben.

