Kurz vor den Weihnachten (Kalenderwoche 51) gibt es noch einmal zahlreiche Unternehmensnachrichten von Emittenten am KMU-Anleihemarkt, so legt die PCC SE zum 2. Januar 2024 eine neue Anleihe mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. (ISIN: DE000A3511S2) und einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro auf. Die neue fünfjährige Anleihe des Duisburger Chemie-Konzerns kann ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro gezeichnet werden. Es ist die nunmehr 90. Anleihe der PCC, die ihre erste Anleihe im Oktober 1998 emittierte und insgesamt bislang 69 Anleihen zurückgezahlt hat. Die PAUL Tech AG hat in dieser Woche den Rückkauf von Anleihen (ISIN: DE000A3H2TU8) bis zu einem maximalen Volumen von 1 Mio. Euro beschlossen. Der Rückkauf der Schuldverschreibungen durch die PAUL Tech AG erfolgt über die Börse und wird je nach verfügbarer Liquidität im Markt bis zum 30. Juni 2024 erfolgen. Das platzierte Gesamtvolumen der PAUL Tech-Anleihe 2020/25 (WKN: A3H2TU) beträgt aktuell 35 Mio. Euro.

Die PANDION AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern von ca. 52 Mio. Euro sowie Umsatzerlöse von rd. 324 Mio. Euro. Der erwartete Jahresüberschuss soll bei etwa 37 Mio. Euro liegen. Für das Jahr 2024 rechnet das PANDION-Management mit einem Konzernergebnis vor Steuern auf dem Niveau von 2023 und für das Jahr 2025 mit einem deutlich steigenden Konzernergebnis. Die Energiekontor AG erhöht nach der erfolgreichen Veräußerung eines schottischen Windparkprojekts die Prognose für das Geschäftsjahr ...

