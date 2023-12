Plug Power Aktie - das spricht für eine Kursexplosion im Januar 2024

Ein weiteres Börsenjahr geht vorbei. Für die Aktionäre von Plug Power dürfte das laufende Jahr mitunter das letzte Jahr mit einer Plug Power Aktie im Depot gewesen sein. Denn Anleger zogen zuletzt verstärkt die Reißleine. Niemand wollte mehr seine Plug Power Anteilsscheine im Depot haben. Die Zukunftsaussichten haben sich beim einst gehypten Wasserstoff-Unternehmen eingetrübt. So stehen am 22. Dezember summa summarum 67 % Kursverluste in 2023 für das US-amerikanische Unternehmen zu Buche. Eine Trendwende ist aktuell weder operativ noch charttechnisch indiziert.

Die Plug Power Aktie ist stark angeschlagen. Zuletzt gab es ein Verlaufstief nach dem Nächsten. Nun werfen Anleger den Blick auf den Support bei rund 3,35 $. Sollte die Plug Power Aktie unter dieses Niveau fallen, dürfte der Verkaufsdruck schnell zunehmen.

Umgekehrt bleibt das Chartbild unterhalb von 7,40-7,70 $ weitgehend eingetrübt. Für einen langfristigen Turnaround müsste sich vieles bei Plug Power ändern.

Dennoch bleibt die Plug Power Aktie mit einer historisch hohen Volatilität und auch Liquidität für aktive Händler spannend. So könnte es durchaus Anzeichen geben, dass sich die Plug Power Aktie im neuen Jahr von einer anderen Seite zeigt und im Januar wieder stärker nachgefragt wird.

Plug Power in existenzieller Krise: Die beste Zeit ist vorbei

Dass spekulative Wasserstoff Aktien ob der ungewissen Marktdurchdringung spekulative Aktien sind, ist keine Neuigkeit. Doch bei Plug Power ist alles nochmal eine Nummer heftiger. Denn bei den letzten Quartalszahlen offenbarte sich eine schockierende Entwicklung. Es scheint nicht mehr sicher, dass Plug Power lange überlebt. Das US-Unternehmen steckt in einer existenziellen Krise. Die Liquidität ist knapp und neue Aufträge gewinnt das Wasserstoff-Pure-Play auch nicht ausreichend. Möglicherweise ist die beste Zeit von Plug Power vorbei, die Rekordhochs für immer außer Reichweite.

Diese Auffassung unterstreichen alternative Daten-Insights von AltIndex, wobei zuletzt das Sentiment zwar deutlich anstieg. Der Geschäftsausblick wird jedoch nur noch moderat bewertet, zu viel Unsicherheit gibt es hinsichtlich der operativen Zukunft. Insgesamt kommt der AI-Score von AltIndex somit zu einer Halteempfehlung.

Aktive Händler behalten insbesondere das Sentiment im Blick, da dieses bei spekulativen Titeln in gehypten Marktsegmenten durchaus auch mal schnell eine Kursrallye begünstigen kann.

Kursexplosion im Januar? Das spricht dafür

Doch warum könnte die Plug Power Aktie nun im Januar 2024 einen Blick wert sein?

Viele Anleger investieren zu Beginn eines Jahres in Aktien, die im vergangenen Jahr stark gefallen sind, aus psychologischen Gründen. Hier besteht die Hoffnung, dass diese Aktien sich im neuen Jahr erholen und hohe Renditen erzielen werden. Psychologisch gesehen neigen Menschen auch dazu, auf "Schnäppchen" zu setzen und glauben, dass abgestürzte Aktien unterbewertet sind. Diese Strategie kann jedoch riskant sein, da es keine Garantie für eine Erholung gibt. Vielmehr erfordert diese Schnäppchenjagd eine umfassende Analyse der jeweiligen Aktien und Märkte. Dennoch passt die Plug Power Aktie direkt in dieses Schema. Denn die Wasserstoff Aktie ist weithin bekannt und war in der Vergangenheit schon häufiger für eine Vervielfachung des initialen Investments gut. Doch weiterhin bleibt ein Totalverlust ein realistisches Szenario bei Plug Power.

Eine hohe Shortquote von fast 30 % könnte eine Kurserholung begünstigen, da Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt haben, bei Kursgewinnen ihre Positionen eindecken müssen. Dies führt zu einem Anstieg der Nachfrage nach der betreffenden Aktie und kann einen sogenannten Short Squeeze auslösen, bei dem die Aktienpreise schnell steigen. In diesem Fall könnte die Plug Power Aktie von dieser Dynamik profitieren und ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, zumindest temporär.

Plug Power zeigt wenig Liquidität und ist auf Fremdfinanzierung angewiesen, was die Aktie zinssensitiv macht. Bei einer prognostizierten Lockerung der Geldpolitik im kommenden Jahr könnte die Nachfrage am Markt steigen. Niedrigere Zinssätze machen Fremdfinanzierung günstiger und könnten das Wachstum von Plug Power unterstützen. Dies könnte dazu führen, dass die Aktie bei einem insgesamt freundlichen wirtschaftlichen Umfeld wieder an Attraktivität gewinnt und steigt.

Damit sieht es für den Januar gar nicht allzu schlecht aus für die Plug Power Aktie. Eine deutliche Gegenbewegung ist möglich. Zugleich lässt sich ein diesbezüglicher Handel eng am Verlaufstief absichern. Auch deutliche Kursgewinne bleiben für spekulative Händler möglich. Für einen langfristigen Turnaround mangelt es bei Plug Power schlichtweg aktuell an Substanz.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.