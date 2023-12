WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit positiven Vorzeichen geschlossen. Der ATX beendete einen sehr ruhigen Handelstag mit einem Plus von 0,21 Prozent und 3507,66 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,11 Prozent auf 1709,10 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa gab es vor den Feiertagen kaum Bewegung. Viele Anleger dürften ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein, hieß es.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA lieferten gemischte Signale und wirkten sich ebenfalls nicht merklich im Handel aus. Der Preisauftrieb, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten PCE-Index, schwächte sich im November spürbar ab. Dies stützt Erwartungen auf fallende Leitzinsen im kommenden Jahr. Dagegen stiegen die Aufträge für langlebige Güter wie Maschinen deutlich an, allerdings nach einem schwachen Vormonat.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenschluss nicht. Auch die Kursbewegungen der meisten Einzelwerte hielten sich in Grenzen. Gesucht waren Immofinanz und gewannen bei höheren Umsätzen 1,7 Prozent. Gute Nachfrage gab es auch in Andritz (plus 1,2 Prozent) und Bawag (plus 1,1 Prozent). Warimpex stiegen bei moderaten Umsätzen um 6,0 Prozent und waren damit die mit Abstand größten Gewinner im Prime Market.

Tagesverlierer waren RHI Magnesita mit einem Minus von 4,1 Prozent. Aktien des Stromzeugers Verbund verloren bei höherem Volumen 0,9 Prozent./mik/ste/APA/stw

AT0000730007, AT0000676903, AT0000999982, AT0000BAWAG2, AT0000809058