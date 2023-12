Die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio meldeten heute die Verfügbarkeit des Plasmatests Lumipulse G pTau 217 Assay für die vollautomatischen Immunoassay-Systeme LUMIPULSE G. Dieser CLEIA-Test (Chemilumineszenz-Enzymimmunoassay) ermöglicht die quantitative Messung von Threonin 217 phosphoryliertem Tau (pTau 217) in humanem K2EDTA-Plasma innerhalb von nur 35 Minuten.

"Die Einführung des Plasmatests pTau 217 auf unserer vollautomatischen LUMIPULSE-Plattform ist ein wichtiger Schritt bei den Bemühungen von Fujirebio, Laboren und Klinikärzten aus aller Welt neue, innovative neurodegenerative Biomarker zur Verfügung zu stellen", so Goki Ishikawa, President und CEO von Fujirebio Holdings Inc. "Die Erwartungen an diesen neuen Biomarker sind hoch. Wissenschaftler und Klinikärzte können nun seinen klinischen Nutzen auf einer Plattform untersuchen, die den erforderlichen Durchsatz bietet und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen erfüllt, sodass möglicherweise künftig ein Routineeinsatz der Lösung unterstützt werden kann."

Über pTau 217

Jüngste Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass pTau im Plasma, einschließlich pTau 217, ein Prädiktor für den Amyloid-Status ist, der entweder durch CSF1 oder PET2 bestimmt wird, und daher in der Lage ist, zwischen der Alzheimer-Krankheit und anderen Erkrankungen zu unterscheiden3, 4 und das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit vorherzusagen.5, 6 Blutbasierte Biomarker, wie pTau im Plasma, könnten als Einschlusskriterien oder zur Beurteilung der Ziele und der Wirksamkeit der Behandlung in klinischen Studien genutzt werden und die Entwicklung und Umsetzung krankheitsverändernder Therapien für Alzheimer und verwandte Erkrankungen weiter voranbringen.7 Dieser Test wurde entwickelt, um spezifisch die Phosphorylierung an der Position Threonin 217 im menschlichen Plasma zu messen.

Über Fujirebio

Fujirebio, eine Tochtergesellschaft der H.U. Group Holdings Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger In-vitro-Diagnostika (IVD). Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und weltweiten Vermarktung solider In-vitro-Diagnostika.

Fujirebio war das erste Unternehmen, das vor mehr als 25 Jahren unter der Marke Innogenetics CSF-Biomarker entwickelte und vermarktete. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem derart umfassenden Angebot an manuellen und vollautomatischen Tests für neurodegenerative Erkrankungen. Es kooperiert kontinuierlich mit Organisationen und klinischen Experten aus aller Welt, um neue Wege für eine frühere, einfachere und umfassendere Diagnose neurodegenerativer Erkrankungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com/alzheimer.

