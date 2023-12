Anzeige / Werbung

Nike Aktie: Einbruch nach den Zahlen. Wie stehen die Chancen für den Sportartikel-Giganten in 2024?

Schuhe sind hier weiterhin das größte Segment von Nike, aber auch Sport-Equipment im Golf-Bereich oder weitere Kleidungsstücke gehören fest ins Sortiment. Damit konnte der Konzern im abgelaufenen Quartal den Umsatz um 1 Prozent steigern, was deutlich unter den Erwartungen lag. Der CEO hat dem Unternehmen daher einen Sparkurs verordnet und möchte Nike noch einmal "verschlanken". Dies ist mit Kursen von rund 2 Milliarden US-Dollar in den nächsten 3 Jahren anvisiert. Gelingt dies, dürfte der Marktführer bei Sportbekleidung auch in der Zukunft eine feste Größe bleiben.

Wie reagierten die Aktien auf das jüngste Zahlenwerk und wo liegen nach der ersten Reaktion die Unterstützungen im Chartbild? Dies erläutern wir beim Blick auf das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

