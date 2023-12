2023 war ein Jahr voller Dynamik an den Kapitalmärkten. Laut Charttechnik-Experte Martin Utschneider ragten vor allem die "Big Seven" der Tech-Branche - Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - hervor. Sie prägten die Markttrends und waren maßgeblich für die Rally im letzten Quartal verantwortlich. Apple und Amazon beeindruckten mit starken Leistungen, während Tesla eine volatilere Entwicklung zeigte. Der DAX erreichte trotz globaler Unsicherheiten ein neues Allzeithoch, was selbst Experten überraschte. Enttäuschend hingegen war die Performance des Hang Seng Index in China. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Bitcoin, der eine eindrucksvolle Erholung verzeichnete. Gold bestätigte seinen Status als sicherer Hafen. Utschneider mahnte jedoch zur Vorsicht für 2024, angesichts anhaltender Inflation und politischer Unsicherheiten, besonders in den USA, und rät zu realistischen Erwartungen und Vorbereitung auf Marktveränderungen.