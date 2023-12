DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 69,7 von 61,3 Ende November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 69,4 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 69,4.

US-Inflation sinkt im November auf 2,6 Prozent

Die US-Inflationsrate ist im November deutlich gesunken. Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag 2,6 (Vormonat: 3,0) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich sank der PCE-Preisindex im November um 0,1 (0,0) Prozent.

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im November kräftig

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November überraschend stark gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 5,4 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde auf 5,1 (vorläufig: 5,4) Prozent nach unten revidiert.

Belgiens Geschäftsklima steigt im Dezember

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Dezember aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 2,3 Punkte auf minus 12,7 Zähler. Damit hat sich der Index zum zweiten Mal in Folge erhöht. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 13,4 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 15,0 notiert hatte.

Schnabel: EZB muss mit inflationären Angebotsschocks rechnen

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel darauf gefasst machen, dass die Inflationsbekämpfung künftig schwieriger wird. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Schnabel, die EZB müsse vermehrt mit angebotsseitigen Schocks rechnen. "Und diese könnten eher inflationär wirken, auch wenn sich das schwer vorhersagen lässt".

Neue US-Sanktionen wegen russischen Angriffs auf Ukraine - Banken im Visier

Die USA verschärfen nochmals ihre Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die neuen Strafmaßnahmen richten sich vor allem gegen Banken, die Moskau bei der Finanzierung der Materialbeschaffung für die Armee helfen, wie ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte. Das entsprechende Dekret sollte im Laufe des Tages von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet werden.

IAEA: Neuer nordkoreanischer Atomreaktor offenbar in Betrieb

An der nordkoreanischen Atomanlage Yongbyon ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) offenbar ein zweiter Reaktor in Betrieb genommen worden. Es sei beobachtet worden, dass warmes Wasser aus ihm austritt, teilte die IAEA am Donnerstagabend mit. Dies deute darauf hin, dass der Leichtwasserreaktor Kritikalität erreicht habe. Kritikalität bezeichnet beim Betrieb eines Atomreaktors nach Angaben von Fachleuten den Zustand, in dem sich eine nukleare Kettenreaktion selbst aufrechterhält.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Neubauverkäufe Nov Bestand 9,2 Monate

US/Neubauverkäufe Okt revidiert auf 672.000 (vorl: 679.000)

US/Neubauverkäufe Nov -12,2% auf 590.000 (PROG: 688.000)

Kanada Okt BIP unverändert gg Sep

Kanada Sep BIP revidiert auf unverändert von +0,1%

