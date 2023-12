Das MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Risikokapitalunternehmen von Merck & Co. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, beteiligt sich mit rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots

Management und Vorstand des Unternehmens mit deutlicher Beteiligung am Gesamtangebot

KOPENHAGEN, Dänemark, Dec. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") mit einem Bruttoerlös von 5,3 Mio. USD bekanntgegeben. An der Privatplatzierung beteiligten sich sowohl bestehende als auch neue Aktionäre. Der größte neue Aktionär war der MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Venture-Capital-Zweig von Merck & Co, Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, mit einem Anteil von rund 25 % an der Gesamtsumme des Angebots. Außerdem waren an der Privatplatzierung alle Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats des Unternehmens in erheblichem Umfang beteiligt.

"Ich bin über den erfolgreichen Abschluss dieser Privatplatzierung sehr erfreut. Wir glauben, dass die Investition das Vertrauen der Anleger in den inneren Wert, die strategische Ausrichtung und das Zukunftspotenzial von Evaxion widerspiegelt. Die Transaktion ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Finanzierungsstrategie. Wir sind stolz darauf, MSD GHI als neuen Partner begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von MSD GHI", kommentiert Christian Kanstrup, CEO von Evaxion.

Der Abschluss der Privatplatzierung bezog sich auf die Ausgabe und den Verkauf von 9.726.898 Stammaktien des Unternehmens mit einem Nennwert von 1 DKK ("Stammaktien"), die durch American Depositary Shares ("ADS") repräsentiert werden, und die dazugehörigen Optionsscheine (die "Optionsscheine") zum Kauf von bis zu 9.726.898 Stammaktien, die durch ADS repräsentiert werden, zu einem Kaufpreis von 0,544 USD pro Stammaktie, was einem Gesamtkaufpreis von 5,3 Mio. USD entspricht. Die Optionsscheine sind sofort nach der Ausgabe ausübbar, haben eine Laufzeit von drei Jahren und einen Ausübungspreis von 0,707 USD pro Stammaktie. Jede Stammaktie wird durch einen (1) ADS repräsentiert. Die Privatplatzierung wurde nach den Regeln der Nasdaq zum Marktpreis durchgeführt.

Der Bruttoerlös des Unternehmens aus der Privatplatzierung wird sich voraussichtlich auf ca. 5,3 Mio. USD belaufen, und bei Barausübung der Optionsscheine auf bis zu weitere 6,8 Mio. USD Bruttoerlös vor Abzug der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten. Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden vom Unternehmen keine Maklergebühren, Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt.

Die Privatplatzierung stand unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und wurde am 21. Dezember 2023 abgeschlossen. Nach Abschluss der Privatplatzierung beträgt die Anzahl der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens 37.897.780.

In Verbindung mit der Privatplatzierung schloss das Unternehmen mit den Käufern eine Vereinbarung über Registrierungsrechte vom 19. Dezember 2023 ab, in der sich das Unternehmen verpflichtete, eine erste Registrierungserklärung (die "Registrierungserklärung") bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (die "SEC") einzureichen, in der der Weiterverkauf der durch ADSs repräsentierten Stammaktien und der durch ADSs repräsentierten Stammaktien, die bei Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden, registriert wird. Alle Mitglieder des Managements und des Verwaltungsrats des Unternehmens haben sich mit einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Registrierungserklärung einverstanden erklärt.

Das Unternehmen hat den Käufern im Zusammenhang mit der Registrierungserklärung übliche Entschädigungsrechte eingeräumt. Den Käufern wurden auch die üblichen Entschädigungsrechte des Unternehmens in Verbindung mit der Registrierungserklärung eingeräumt.

Die oben beschriebenen Wertpapiere wurden institutionellen zugelassenen Anlegern, qualifizierten institutionellen Käufern und anderen zugelassenen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz") und/oder gemäß Rule 506(b) von Regulation D angeboten und wurden nicht gemäß dem Gesetz oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind bei der SEC registriert oder von dieser Registrierungspflicht ausgenommen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, bei der SEC eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf von Stammaktien, die durch ADSs repräsentiert werden, und von Stammaktien, die durch ADSs repräsentiert werden, die den im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Optionsscheinen zugrunde liegen, einzureichen. Die Optionsscheine werden nicht zum Weiterverkauf im Rahmen der Registrierungserklärung registriert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf eines dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere werden nicht in einem Staat oder einem anderen Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder des anderen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

Quelle: Evaxion Biotech A/S

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "Ziel", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionabgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.