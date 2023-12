Hochstrategische Transaktion erweitert Shiseidos globales Portfolio um eine von Dermatologen geführte Prestige-Hautpflege-Marke

Shiseido Company, Limited (Der Prime Market der Tokyo Stock Exchange: 4911) ("Shiseido", "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas"), eine Tochtergesellschaft von Shiseido, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DDG Skincare Holdings LLC unterzeichnet hat. DDG Skincare Holdings LLC ist Eigentümerin der Marke Dr. Dennis Gross Skincare, die von Dermatologen geleitete, wissenschaftlich fundierte Prestige-Hautpflege anbietet, die die Schönheitsindustrie revolutioniert hat, indem sie Verbrauchern auf der ganzen Welt hochwertige Produkte zur Verfügung stellt.

Die Übernahme von Dr. Dennis Gross Skincare unterstützt die Unternehmensmission von Shiseido, "BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD", und ist eine synergetische Ergänzung des strategischen Rahmens des Unternehmens für Hautpflege und des globalen Portfolios an Prestigemarken. Mit der Übernahme von Dr. Dennis Gross Skincare will Shiseido sein Kerngeschäft der Prestige-Hautpflege, zu dem die Marken SHISEIDO und Clé de Peau Beauté gehören, beschleunigen und stärken.

Dr. Dennis Gross Skincare wurde im Jahr 2000 von dem ehemaligen Hautkrebsforscher und praktizierenden Dermatologen Dr. Dennis Gross und seiner Frau Carrie Gross gegründet. Die erstklassigen Produkte von Dr. Dennis Gross Skincare sind unverwechselbar und hochwirksam und nutzen aktive Inhaltsstoffe mit nachgewiesenen Vorteilen für die Hautpflege. Dr. Dennis Gross Skincare legt Wert auf branchenverändernde Innovationen und hat eine Philosophie, die auf Forschung, Dermatologie und Technologie beruht.

Als Teil des Shiseido-Portfolios wird Dr. Dennis Gross Skincare das umfangreiche globale Support-Netzwerk, die kommerzielle Erfahrung und die F&E-Expertise des Unternehmens nutzen, um die ehrgeizigen Wachstumspläne der Marke zu beschleunigen. Die ausgewiesene Expertise von Shiseido im Bereich der Hautpflege wird den langfristigen Wachstumskurs von Dr. Dennis Gross Skincare unterstützen. Darüber hinaus stärkt diese Akquisition die geografische Diversifizierung des Unternehmens und verstärkt die Investitionen in Nord- und Südamerika mit dem Ziel, das Wachstum zu beschleunigen und die Rentabilität in der Region zu steigern.

Masahiko Uotani, Chairman und CEO von Shiseido, sagte: "Diese Transaktion steht im Einklang mit dem Ziel von Shiseido im Jahr 2030, ein persönliches Beauty-Wellness-Unternehmen zu werden, das Menschen dabei unterstützt, ihr ganzes Leben lang einzigartige Schönheit und Wohlbefinden zu verwirklichen. Dr. Dennis Gross Skincare ist die perfekte Ergänzung für unser globales Portfolio an Prestigemarken, da ihre Kernwerte mit unseren übereinstimmen, was ihren wissenschaftlichen und innovativen Ansatz für Schönheit und unsere Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, betrifft. Wir freuen uns, das Team von Dr. Dennis Gross Skincare in der Shiseido-Familie willkommen zu heißen, und ich bin zuversichtlich, dass Dr. Dennis Gross Skincare unser Wachstum in Nord- und Südamerika beschleunigen wird, einer Region, die dank unseres Portfolios an außergewöhnlichen Marken eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet."

Ron Gee, President und CEO von Shiseido Americas und Global M&A Leader für Shiseido, fügte hinzu: "Wir bewundern seit langem, was Carrie Gross durch Innovation und Umwälzung der Schönheitsindustrie aufgebaut hat, sowie die einzigartige Art und Weise, in der die Marke glaubwürdige und effektive Produkte durch Forschung, Zugänglichkeit und Bildung liefert. Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit mit Dr. Dennis Gross, einem weltweit anerkannten, zertifizierten Dermatologen, dessen Arbeit eine treue und sehr engagierte Kundschaft angezogen hat. Ich bin mir sicher, dass Dr. Dennis Gross Skincare im Shiseido-Portfolio dank unseres großen Engagements für unsere Teams und unsere Kunden erfolgreich sein wird."

Dr. Gross, Mitbegründer von Dr. Dennis Gross Skincare und Chief Science Officer, und Carrie Gross, Mitbegründerin und Chief Executive Officer, sagten: "Wir haben Dr. Dennis Gross Skincare im Jahr 2000 mit der Mission ins Leben gerufen, das Leben aller Menschen überall zu verbessern, indem wir ihnen zu einer gesünderen Haut verhelfen. Wir haben eine unglaubliche Marke mit einer soliden klinischen Grundlage und einem treuen Kundenstamm aufgebaut und sind begeistert, einen Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt. Mit seinem langen und reichen Erbe, das Schönheit mit Wissenschaft verbindet, ist Shiseido das ideale Zuhause für Dr. Dennis Gross Skincare. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Shiseido-Team, während wir weiterhin innovative Produkte und Hautpflegelösungen entwickeln, die sichtbare Ergebnisse liefern."

Die Transaktion wurde von Shiseido Americas und dem in New York ansässigen Shiseido Global M&A Team geleitet, in enger Abstimmung mit der Shiseido Company, Limited, dem Hauptsitz des Unternehmens. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 abgeschlossen. Die Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Jones Day fungierte als Rechtsberater von Shiseido Americas. Raymond James war der exklusive Finanzberater von Dr. Dennis Gross Skincare. Cowan, DeBaets, Abrahams Sheppard LLP war der Rechtsberater von Dr. Dennis Gross Skincare und Morrison Foerster war der Rechtsberater einiger Aktionäre.

Über Shiseido Company, Limited

Shiseido wurde 1872 als erste private Apotheke im westlichen Stil in Japan gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich nach und nach zu einem Kosmetikunternehmen, das den Menschen die fortschrittlichste Technologie und die feinste Ästhetik bietet, die es auf der ganzen Welt gibt. Heute ist der Name Shiseido weltweit als das führende Kosmetikunternehmen mit Wurzeln in Japan bekannt und steht für die höchsten Qualitätsstandards der Welt. Nach über 150 Jahren im Geschäft sind die Marken der Shiseido-Gruppe heute in über 120 Ländern und Regionen erhältlich. Mit seiner neuen mittel- bis langfristigen Strategie "SHIFT 2025 and Beyond" will Shiseido bis 2030 eine "PERSONAL BEAUTY WELLNESS COMPANY" werden und seine Unternehmensmission BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD verwirklichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://corp.shiseido.com/en/.

Über Dr. Dennis Gross Skincare

Dr. Dennis Gross Skincare wurde im Jahr 2000 in New York City gegründet und ist eine Hautpflegemarke, die der ehemalige Hautkrebsforscher und praktizierende Dermatologe Dr. Dennis Gross zusammen mit seiner Frau Carrie Gross ins Leben gerufen hat. Gemeinsam revolutionierten sie die Schönheitsindustrie, indem sie die Menschen aufforderten, sich täglich mit ihren mittlerweile ikonischen Alpha Beta Daily Peels zu peelen. Dank innovativer, patentierter Formeln mit einfachen, unkomplizierten Anweisungen wurden die Kunden sofort überzeugt. Heute ist das Alpha Beta Peel die Nr. 1 unter den Peelings für den Hausgebrauch in den USA und ein fester Bestandteil der Kosmetikschränke von Prominenten, Ästhetikern und Visagisten. Dr. Gross bringt weiterhin Innovationen und Fachwissen aus der dermatologischen Praxis in Form von einfach anzuwendenden Produkten für zu Hause in den Einzelhandel. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie in individuell anpassbaren Regimen zusammenwirken, um verschiedene Probleme zu behandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie die Marke auf Instagram, Facebook oder unter drdennisgross.com.

