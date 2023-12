DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Rohstoffmarkt im Wandel: Chancen und Risiken in Zeiten der Rohstoffnationalisierung

Frankfurt (pta/23.12.2023/09:30) - Der Rohstoffmarkt ist einmal mehr im Wandel. Im Zuge der Energie- und der Mobilitätswende werden Batteriemetalle wichtiger. Es hat längst ein Gerangel um die wichtigsten Vorkommen begonnen. Ein Trend bestimmt dabei die Dynamik: die Rohstoffnationalisierung. Mit diesem Begriff wird u.a. das Bestreben von Staaten beschrieben, die Ressourcen in ihrem Hoheitsgebiet zu kontrollieren und von diesen zu profitieren. Eine Praxis, die sich derzeit in mehreren afrikanischen Ländern gut beobachten lässt. Zuletzt schien der Trend in ärmeren Nationen an Bedeutung zu gewinnen, die über ein politisch instabiles System und/oder Militärregierungen verfügen. Für viele westliche Staaten kann das zum Problem werden, da sie auf ferne Vorkommen angewiesen sind. Das gilt auch für europäische Nationen.

Wo Risiken sind, sind auch Chancen - unter anderem an der Börse. In diesem Fall heißt das: Unternehmen profitieren, welche über attraktive Vorkommen und Ländern verfügen, die politisch stabil sind und über sichere Rechtssysteme verfügen.

Allkem (ISIN: AU0000193666) - Lithium von Argentinien bis Australien

Lithium ist von großer Bedeutung für die Mobilitätswende. Allkem ist eines der führenden Unternehmen bei der Produktion von Lithium. Der australische Konzern produziert nachhaltige Lithiumchemikalien über die komplette globale Lieferkette. Die Lithiumanlagen befinden sich in Argentinien, Kanada, Australien und Japan. Allesamt politisch stabile und sichere Länder.

An der Börse sehen derzeit Analysten viel Potenzial für Allkem. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende November rund 57% über dem tatsächlichen Kurs der Aktie.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) - Kupfer aus Chile

Der Trend zur Rohstoffnationalisierung wird auf dem Kupfermarkt gut deutlich. Das zeigt sich u.a. bei der Kamoa-Kakula-Mine von Ivanhoe Mines im Kongo. Der kongolesische Staat hat sich 20% an der Mine gesichert, die einen Kupfergrad erreicht, den es in Europa und Nordamerika praktisch nicht mehr gibt. Alternativen bietet unter anderem Southern Hemisphere Mining. Das australische Explorationsunternehmen entwickelt Vorkommen in Chile. Das Flaggschiff ist das Kupfer-Gold-Projekt Llahuin im Norden des Landes.

Jüngst vermeldete das Unternehmen neuerliche Bohrungen beim Llahuin-Vorkommen. Gesteinssplitterproben ergaben Gehalte von 7,28 % Kupfer, 18,65 g/t Gold und 55 g/t Silber. Die JORC-konforme Mineralressource beträgt 169 Millionen Tonnen. Weitere Bohrungen stehen an, Southern Hemisphere Mining will die Exploration fortführen und dann so schnell wie möglich mit dem Bau der Mine beginnen. Bereits jetzt kann die Aktie gehandelt werden - und zwar auch an deutschen Finanzmärkten.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - Rohstoffriese mit globaler Präsenz

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Euro stellt die BHP Group das Schwergewicht der Rohstoffbranche an der Börse dar. Der britisch-australische Rohstoffkonzern leitete eine Wende weg vom Gas und Öl ein. Stattdessen will sich das Unternehmen mehr als Batteriemetalle konzentrieren. Die Produktionsstätten der BHP Group befinden sich vor allem in Australien, Nordamerika, Südamerika und Japan.

Anfang 2023 konnte die Aktie von BHP ein Rekordhoch bei knapp 33 Euro erreichen. Die Meinungen der Analysten gehen derzeit auseinander. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende November bei etwas mehr als 30 US-Dollar.

Passender Fonds: BlackRock Global Funds World Mining Fund (ISIN: LU0075056555)

Top-Holdings: BHP Group, Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), Vale (ISIN: US91912E1055), Freeport-McMoran (ISIN: US35671D8570) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757)

Sichere Herkunftsländer als beste Lösung?

Auf der Suche nach ausreichenden Rohstoffen für die Energie- und Mobilitätswende sind westliche Länder unter Druck. In einigen rohstoffreichen Ländern, die ansonsten durch Armut und politische Unruhen auffallen, scheint es keine Möglichkeiten zu geben. Stabile Nationen könnten ohnehin die bessere Lösung aus vielerlei Hinsicht sein.

