DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wann wird das Lithium knapp? Rock Tech Lithium, CleanTech Lithium und Allkem im Fokus

Frankfurt (pta/23.12.2023/10:00) - "Man könnte in eine Krisensituation geraten, in der Batterieunternehmen der ausreichende Lithium-Nachschub fehlt", wird Stu Crow von boerse-online zitiert. Der Vorstandsvorsitzender des Lithium-Produzenten Lake Resources ist mit seiner Meinung längst nicht allein. Er reiht sich in eine Gruppe von vielen prominenten Experten ein, welche glauben, dass die Elektromobilität bald ausgebremst werden könnte. Diese Befürchtungen werden nun von zwei Studien bestätigt. Diese geben Hinweise darauf, wann das Lithium, welches für die Produktion der Lithium-Ionen-Batterien gebraucht wird, knapp wird.

Die Analysten von Benchmark Minerals Intelligence (BMI) glauben anhand ihrer Analyse, dass bei batteriefähigem Lithium ab dem Jahr 2025 ein Angebotsdefizit bestehen wird. Grund dafür sei das starke Wachstum des Marktes der Elektroautos, welches insbesondere in China weiter anziehe. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hat die Situation im Jahr 2030 untersucht. "Selbst wenn alle aktuell geplanten und im Bau befindlichen Projekte im Zeitplan umgesetzt werden und wir von einem mittleren Nachfrage-Wachstum ausgehen, werden wir nicht genug Lithium haben, um die weltweite Nachfrage 2030 zu decken", lautet ihr Fazit. Gefragt sind daher Unternehmen, welche in der Lithium-Exploration unterwegs sind und derzeit Lithium-Projekte entwickeln.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) - der erste Lithiumkonverter Europas

Ein kanadisches Unternehmen baut derzeit den ersten Lithiumkonverter Europas. Und zwar in Deutschland. Ab 2025 soll der Konverter in Guben, nahe der Grenze zu Polen, grünes und nachhaltiges Lithiumhydroxid für die Automobil- und Batterieindustrie produzieren. Das nötige Lithium will Rock Tech Lithium in Kanada gewinnen. Genauer gesagt am Georgia Lake in Ontario. Dort entwickelt das Unternehmen ein Lithiumprojekt.

An der Börse könnte Rock Tech Lithium noch viel Luft nach oben haben. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten aktuell bei fast 10 kanadischen Dollar. Umgerechnet entspricht das fast 7 Euro.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) - Lithium-Produktion ab 2026?

Mit CleanTech Lithium könnte ein weiteres Unternehmen bald grünes Lithium für die Elektromobilität liefern. Die britische Firma entwickelt in Chile, mitten im Lithium-Dreieck in den Anden, zwei Lithiumprojekte mit weiteren Explorationsstandorten. Zuletzt veröffentlichte CleanTech Lithium für das Projekt Francisco Basin eine Scoping Studie. Diese besagt, dass eine Produktion von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) im Jahr möglich sein wird. Im Jahr 2027 könnte die Produktion beginnen.

Das Projekt Laguna Verde ist noch weiter fortgeschritten. Die Produktion könnte laut dem Explorationsunternehmen bei diesem schon 2026 starten. Das Lithiumvorkommen verfügt über eine JORC-konforme Ressource von 1,8 Millionen Tonnen LCE. Die beiden Projekte bieten vielversprechende Voraussetzungen, welche auch an der Börse betrachtet werden. Die Aktie von CleanTech Lithium kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Allkem (ISIN: AU0000193666) - Lithiumprojekte in Argentinien und Japan

Im Jahr 2021 benannte sich das Bergbauunternehmen Orocobre in Allkem um. Den Hauptfokus legt die australische Firma seitdem auf Explorationen in Argentinien. Im Fokus steht die Entwicklung von Lithiumprojekten. Das Flaggschiff ist in diesem Zuge das Projekt Olaroz in der argentinischen Provinz Jujuy. Weitere Lithiumprojekte unterhält Allkem im argentinischen Catamarca (Projektname: Sal de Vida) und in Japan (Naraha).

Laut MarketScreener sehen einige Analysten für die Aktie von Allkem derzeit Potenzial. Demnach lag das durchschnittliche Kursziel Ende Oktober rund 50% über dem Kurs.

Passender Fonds: VanEck TM Rare Earth and Strategic Metals (ISIN: IE0002PG6CA6)

Top-Holdings: Unter anderem Pilbara Minerals (ISIN: AU000000PLS0), Liontown Resources (ISIN: AU000000LTR4), Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6), Allkem und Sigma Lithium (ISIN: CA8265991023).

Im schlechtesten Fall fehlen 2030 rund 300.000 Tonnen

Die Experten der BGR rechnen vor, dass die Nachfrage im Jahr 2030 zwischen 316.000 und 550.000 Tonnen Lithium liegen wird. Im schlechtesten Fall fehlen dann 300.000 Tonnen Lithium pro Jahr. Im besten Fall sind es "nur" 90.000 Tonnen. Einige Lithium-Explorer könnten dafür sorgen, dass ein besserer Fall eintritt.

