ATX Charttechnik-Ausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX kann erneut zulegen und überspringt mit einem Plus von 1,3% nun auch knapp die 3.400-Punkte-Marke. Der österreichische Leitindex verläuft nun rund 180 Indexpunkte über seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, darunter befindet sich die 200-Tage-Linie, die nun den Tiefpunkt erreicht hat. Die technischen Indikatoren stehen durchwegs auf Kaufen, die Trendstärke hat laut DMI/ADX erneut zugelegt. Der rasante Anstieg hat jedoch auch dazu ge- führt, dass der RSI nun in den überkauften Bereich gedrängt wurde, mit aktuell 74,4 Punkten sogar recht eindeutig. Das letzte Fibonacci Retracement bei 61.8% war kein großes Hindernis, bei 3,430 Punkten wartet der nächste Widerstand in Form eines ...

