Frankfurt (pta/23.12.2023/11:30) - Einer Analyse zufolge wird der globale Markt für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen (SCI) bis 2030 voraussichtlich 10,61 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum von 2023 bis 2030¹ mit einer durchschnittlichen Rate von 5,10 % wachsen. Unter anderem, weil verschiedene medizinische Ansätze zur Regeneration von geschädigtem Nervengewebe und zur Wiederherstellung der Funktion erhebliche Chancen für das globale Marktwachstum bieten. NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) konzentriert sich auf die Behandlung von chronischen und akuten SCI und anderen vom zentralen Nervensystem ausgehenden Krankheiten mit innovativen Medikamenten und Therapieplattformen.

ExoTherapy-Plattform bringt Wirkstoffe dorthin, wo sie gebraucht werden

Der Fokus liegt dabei vor allem auf Exosomen. Diese Elemente haben immunregulatorische und entzündungshemmende Funktionen und sind daher ein vielversprechender neuer Ansatz für regenerative Therapien. Die Entdeckung von Exosomen als natürliche Träger funktioneller kleiner RNA und Proteine hat großes Interesse im Bereich der Arzneimittelverabreichung geweckt, da es möglich ist, diese Vesikel für die therapeutische Verabreichung von miRNA, siRNA, mRNA, lncRNA, Peptiden und synthetischen Arzneimitteln nutzbar zu machen.

Das erste Produkt von NurExone, ExoPTEN, bringt beispielsweise siRNA in Anatomien und Gewebe ein, um die Regeneration von Neuronen bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen zu ermöglichen. Dies wurde in einer Studie mit Laborratten nachgewiesen, die ihre motorischen Funktionen wiedererlangten.

Die zu diesem Zweck entwickelte ExoTherapy-Plattform hat jedoch auch andere Anwendungsbereiche. Exosomen kann man sich als eine Flotte kleiner biologischer Boote im Blutkreislauf vorstellen, die in Geweben und Anatomien andocken und ihre therapeutische Fracht dort abladen können, wo sie gebraucht wird. Mit ExoTherapy hat NurExone daher Produktionsverfahren zur Vergrößerung der "biologischen Flotte" sowie Technologien zum "Beladen der Boote" und der therapeutischen Ladung für die Verabreichung entwickelt.

Patentanmeldung für neues Produkt

Das Unternehmen nutzt die ExoTherapy-Plattform, um sein Produktportfolio für die Behandlung von Rückenmarksverletzungen und die Regeneration von Neuronen in anderen Indikationen des zentralen Nervensystems zu erweitern. Zu diesem Zweck hat NurExone kürzlich zwei selektive kleine inhibitorische RNA-Sequenzen (siRNA) entwickelt und zum Patent angemeldet, die mithilfe der ExoTherapy-Plattform an den Ort der Verletzung gebracht werden. Dort können sie die neuronale Regeneration der Rückenmarksverletzung fördern. Diese Technologie und ihre Fähigkeit, Verfahren zur Verabreichung von Medikamenten für viele verschiedene Indikationen zu entwickeln, dürfte die Tür zu vielen weiteren kommerziellen Möglichkeiten und Lizenzvereinbarungen mit Pharmaunternehmen öffnen.

Ein Beispiel für eine plattformbasierte Zusammenarbeit in der Vergangenheit war die Kooperation zwischen Sartorius (ISIN: DE0007165631) und Evotec (ISIN: DE0005664809), die sich mit dem Start-up Curexsys zusammengetan haben, um dessen Exosomen-Plattform für Anti-Aging² zu fördern.

Analysten: Kaufempfehlung und Kursziel von CADUSD4,00

Die Analysten von Litchfield Hills Research sind vom Potenzial von NurExone begeistert und hielten in einem Anfang Dezember veröffentlichten Bericht eine Verzehnfachung des Aktienkurses für realistisch. Begründet wurde dies damit, dass das Unternehmen die Erwartungen für das dritte Quartal 2023 erfüllt und wichtige Meilensteine erreicht habe. Dazu gehören die jüngste Kapitalerhöhung und der Erhalt des FDA-Orphan-Drug-Status für ExoPTEN. Auch der Wachstumsausblick für Ende 2023 bis 2024 ist überzeugend und beinhaltet die Anmeldung weiterer Patente, den Abschluss neuer strategischer Kooperationen, die Lizenzierung der ExoTherapy-Plattform und die Identifizierung neuer siRNA-Targets.

