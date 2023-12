Wochenrückblick - Das Jahr neigt sich dem Ende hin

Werbung







Werfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die vergangene Börsenwoche verlief relativ ruhig. Von Unternehmensseite aus erreichten uns wenig Neuigkeiten, einige makroökonomische Konjunkturdaten und fiskalpolitische Entscheidungen füllten eine ruhige Börsenwoche.



Ifo-Geschäftsklimaindex weiterhin trüb



Im Vergleich zum Vormonat sank das Ifo-Geschäftsklima um 0,8 Punkte und erreichte somit einen Stand von 86,4 Punkten. Die Resultate des Ifo-Geschäftsklimaindex bestätigen die gegenwärtig gedämpfte Stimmung in der deutschen Industrielandschaft für viele Beobachter. Unabhängig von der Branche äußerten die meisten Befragten Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und blicken eher pessimistisch auf das kommende Halbjahr.









Weitere Notenbanken mit Zinsentscheiden, England mit Inflationszahlen



In den frühen Morgenstunden des Mittwochs veröffentlichte die People's Bank of China die neuesten Informationen zum Leitzins für Kredite. Ähnlich wie bei anderen Zentralbanken weltweit bleibt auch in China der Leitzins in dieser Runde unverändert. Der einjährige Zinssatz wurde bei 3,45 % beibehalten, während der fünfjährige Zinssatz unverändert bei 4,20 % verblieb. Auch gab die Bank of Japan ihre aktuelle Zinsentscheidung in der Nacht von Montag auf Dienstag bekannt. Der "Leitzins" soll weiterhin bei minus 0,1 Prozent bleiben. Daneben ist es der Bank of England gelungen, die Inflation im November auf unter 4 % zu senken. Mit einem Wert von 3,9 % erreicht die Inflation ein Zwei-Jahres-Tief, den niedrigsten Stand seit September 2021. Im Oktober lag die Inflation noch bei 4,6 %.









Micron Technology veröffentlicht Quartalszahlen



Der US-amerikanische Hersteller von Speicherchips legte seine Bilanzen zu dem am 30. November abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Dabei verzeichnete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 4,726 Milliarden US-Dollar (im Vergleich zum Vorjahresquartal von 4,085 Milliarden USD) und erzielte damit nach mehreren rückläufigen Quartalen ein zweistelliges Umsatzwachstum. Trotz des Umsatzwachstums zeigte der Konzern nur einen geringfügigen Rückgang der Bruttomarge um 0,7 %. Die Aktie reagierte positiv auf die vorgelegten Zahlen.









Deutsche Staatsschulden steigen



Die Schulden des deutschen Staats sind im Vergleich zum Vorjahr um 86 Milliarden Euro gestiegen und belaufen sich nun auf insgesamt 2.454 Milliarden Euro. Dies entspricht etwa 60 % des BIP, Tendenz steigend. Maßgeblich dazu haben Energiehilfen, einschließlich der Gas- und Strompreisbremse, beigetragen. Zudem ist eine Subventionierung des ÖPNV erforderlich, ohne diese wäre der Schuldenstand um 9,3 Milliarden Euro niedriger. Im derzeitigen Zinsumfeld kann der Bund nicht länger von Negativzinsen profitieren, das hohe Zinsniveau wirkt sich im Gegenteil nachteilig auf die Schuldenaufnahme aus.







