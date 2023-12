, Nike Aktie - Sportartikel-Anbieter, der am Freitag an der Börse kräftig Federn lassen musste - über 11% Minus an einem Tag ist für diese Aktie schon extrem. Mitgerissen wurden die beiden Wettbewerber Addidas und Puma, einige Onlineversender, wie Zalando. Insgesamt wohl auch eine Reaktion auf heissgelaufene Märkte mit der Nutzung von Gewinnrealisierungen, wenn man einen Grund finden kann. Trotz "Schockmeldung" aus Amerika, sieht der Platow Brief grosses Potential bei Nike. Ebenso beim Wettbewerber aus Deutschland, Puma. Zweimal KAUFEN, gerade bei donnernden Kurskanonen. Warum Platow zu dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...