Börsen News: Frohes Fest! Diese drei Aktien profitieren massiv von Weihnachten 2023

Weihnachten ist nicht nur eine Zeit der Freude und Besinnlichkeit, sondern hat natürlich auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Während die Feiertage selbst eine Handelspause bedeuten und Anleger Zeit mit ihren Familien verbringen, gibt es Unternehmen, die jedes Jahr davon profitieren. Diese Unternehmen stammen aus verschiedenen Sektoren, aber eines haben sie gemeinsam: Diese bieten Produkte und Dienstleistungen, die während der Weihnachtszeit stark nachgefragt werden. Während Anleger und Trader also aktuell eher echte Kerzen anzünden denn die Candlesticks analysieren, könnten die Profiteure der Weihnachtszeit einen Blick wert sein.

Der Einzelhandel ist vielleicht der offensichtlichste Sektor, der von Weihnachten profitiert. Während der Ferienzeit steigt die Nachfrage nach Geschenken, Dekorationen und Lebensmitteln. Technologieunternehmen profitieren von der gesteigerten Nachfrage nach elektronischen Geschenken. Reise- und Transportunternehmen erleben einen Anstieg der Buchungen, da Menschen ihre Familien besuchen oder in den Urlaub fahren.

Ein genauerer Blick auf Unternehmen und Branchen, die während der Weihnachtszeit tendenziell florieren, kann Investoren bei ihren Anlageentscheidungen helfen. Doch welche drei Aktien könnten massiv von Weihnachten 2023 profitiert haben, was dann möglicherweise in den nächsten Quartalszahlen für positive Impulse auf den Aktienkurs sorgt?

Amazon

Amazon profitiert erheblich vom Weihnachtsgeschäft. Die breite Produktauswahl des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Geschenke für jeden Geschmack und Bedarf zu finden. Der schnelle Versand und die Möglichkeit, Last-Minute-Einkäufe zu tätigen, machen Amazon zur Anlaufstelle für viele Weihnachtsshopper. Außerdem bietet Amazon im Rahmen seiner Prime-Mitgliedschaft exklusive Angebote und Rabatte, die die Kunden anziehen und auf der führenden Plattform halten. Die steigende Tendenz zum Online-Shopping während der Ferienzeit verstärkt diese Vorteile zusätzlich.

Der fortwährende Übergang vom stationären zum Online-Handel zeigt sich besonders zum Ende des Jahres und bietet Chancen, die vor allem von Amazon genutzt werden. Das E-Commerce-Geschäft des Unternehmens erfreut sich anhaltenden Erfolgs, begleitet von positiven Entwicklungen in den Bereichen Cloud und Advertising. Dies unterstreicht Amazons Fähigkeit, in verschiedenen Geschäftsbereichen zu florieren und von der wachsenden Nachfrage nach Online-Shopping, Cloud-Diensten und digitaler Werbung zu profitieren.

Nach AltIndex-Daten zog auch hier der Webpage-Traffic zuletzt an. Der Geschäftsausblick ist moderat, dennoch bleibt der AI-Score bei einer Kaufempfehlung. Amazon bleibt das Basis-Investment und ist historisch nicht günstig bewertet. Doch Qualität hat eben auch mit starken Aussichten für 2024 seinen Preis.

Deutsche Post

Ein schwacher Ausblick bei FedEx zog zuletzt auch die Deutsche Post Aktie in einen Abwärtsstrudel. Doch die kleineren Gewinnmitnahmen können die Ausgangslage nicht eintrüben. Im letzten Monat stieg die Aktie noch um rund 10 %, im laufenden Jahr um rund 25 %. Grundsätzlich läuft es für die Deutsche Post und mittelfristig bleibt der Fokus auf Wachstum.

Die Deutsche Post hat natürlich ebenfalls die Möglichkeit, von Weihnachten zu profitieren, da das Unternehmen eine zentrale Rolle in der Logistik und dem Versand während der Feiertagssaison spielt. Der anhaltende Trend zum E-Commerce verstärkt die Nachfrage nach Versanddiensten weiter. Das Unternehmen kann diese Gelegenheit nutzen, um seine Umsätze zu steigern und seinen Wettbewerbsvorteil im Bereich Logistik auszubauen. Der Burggraben in Form eines etablierten Netzwerks und effektiver Dienstleistungen macht die Deutsche Post zu einem wichtigen Akteur in der Weihnachtssaison. Wichtig bleibt hier die konjunkturelle Entwicklung in 2024.

Mattel

Mattel ist ein bekanntes Spielzeugunternehmen, das seit Jahrzehnten ein Marktführer in der Herstellung von Spielzeug und Unterhaltungsprodukten ist. Dies ist insbesondere für die Barbie-Puppe berühmt. Darüber hinaus ist Mattel breit aufgestellt und profitiert von der Nachfrage in der Spiele- und Unterhaltungsindustrie, die historisch gerade vor Weihnachten beliebt ist.

Im Zuge des Erfolgs des Barbie-Films Ende 2023 hat Mattel ehrgeizige Pläne, das Geschäftsmodell zu erweitern. Der CEO hat bereits verkündet, dass weitere Filme, die auf Figuren und Marken wie Barney, Polly Pocket und Hot Wheels basieren, kommen werden.

Die Verwertung der Markenrechte in diesen Filmen hat das Potenzial, Mattel beträchtliche Zusatzeinnahmen zu verschaffen. Noch bedeutsamer könnte jedoch der Anstieg der Nachfrage nach den Spielzeugprodukten sein, der sich aus dem Erfolg dieser Filme ergibt. Dies öffnet spannende Perspektiven für das Unternehmen und stärkt seine Position im Markt für Spielzeug und Unterhaltung. Dennoch braucht es für einen erfolgreichen Turnaround mehr. Denn mit dem Barbie-Blockbuster ist Mattel den einfachen Weg gegangen - mit anderen Franchises dürfte es schon etwas herausfordernder werden, den Erfolg zu wiederholen.

Das KI-gestützte Analysetool AltIndex sieht hier aktuell ein bullisches Sentiment für die Mattel Aktie. Zuletzt zog der Webpage-Traffic um 20 % an. Dies deutet auf ein intaktes Weihnachtsgeschäft hin. Der Geschäftsausblick bleibt optimistisch, der AI-Score bewertet die Aktie mit "Hold".

In den letzten fünf Jahren konnte sich die Mattel Aktie ungefähr verdoppeln. Im Jahr 2023 gab es eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung. Beginnt mit der starken Weihnachtssaison der nächste Zyklus für die Anteilsscheine von Mattel? Rein charttechnisch bleibt die Mattel Aktie (noch) uninteressant. Langfristig sehen wir hier eine unsaubere Struktur und zuletzt wenig dynamische Seitwärtsphase.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.