Krypto-News: Jetzt die richtige Bitcoin-Wallet anschaffen und 2024 BTC traden

Falls es wirklich schon im Januar 2024 zum ersten, von der SEC genehmigten Bitcoin-ETF an den US-Börsen kommt, sollten Anleger auf jeden Fall vorbereitet sein. Denn dann wird es höchstwahrscheinlich zu einer Kursexplosion kommen, und zwar nicht nur für Bitcoin, sondern auch für andere Assets.

Allen voran für Bitcoin-Alternativen wie Bitcoin Minetrix, einem neuen Mining-Coin. Wer mit Bitcoins traden möchte, braucht aber zunächst mal die passende Bitcoin-Wallet. Denn mit dieser speziellen Krypto-Wallet können Sie Bitcoins senden, empfangen und verwalten.

Ohne Wallet können Sie keine Bitcoin traden

Die eigene Wallet gibt den Private Key nicht in die Hände von Wallet-Anbietern oder Anbietern von Handelsplätzen. Mit dem Private Key haben Sie alles, was Sie für das Bitcoin-Investment benötigen, vorausgesetzt, Sie wählen die sichere Variante aus. Denn gerade bei der Sicherheit von Wallets gibt es große Unterschiede. Zunächst wird zwischen Hard- und Software-Wallet unterschieden. Dabei ist jedoch ihre grundlegende Funktion immer dieselbe.

In der Bitcoin-Wallet sind Schlüsselpaare, die zum Signieren von Transaktionen verwendet werden. Mit diesem weisen Nutzer nach, dass sie die rechtmäßigen Eigentümer der in den Transaktionen enthaltenen Kryptoassets sind. Mit der Adresse der Wallet, die eine einzigartige Identifikationsnummer ist, werden Vermögenswerte an den Besitzer einer Wallet gesendet.

Sie benötigen also immer eine Bitcoin-Wallet, wenn Sie Bitcoin kaufen wollen.

Drei Arten von Bitcoin-Wallets verfügbar

Um mit Bitcoin zu handeln, gibt es derzeit drei Arten von Krypto-Wallets. Das sind die möglichen Varianten, aus denen Sie auswählen können.

Software-Wallets werden auf dem Computer oder Smartphone installiert und gewähren dem Eigentümer die volle Kontrolle über die Coins. Das ist jedoch keine allgemeingültige Aussage, denn durch verschiedene Anbieter sind auch Neuentwicklungen entstanden, bei denen abhängig von Modell und Variante auch Software-Wallets verfügbar sind, bei denen die privaten Schlüssel bei den Anbietern oder Entwicklern der Lösungen verbleiben.

Web-Wallets sind umgangssprachlich Krypto-Geldbörsen, die von Handelsplattformen angeboten werden. Egal ob Krypto-Broker oder Krypto-Börse, unabhängig davon, ob dezentralisiert oder zentralisiert, können diese Wallets nicht die volle Kontrolle über die verwahrten Coins geben. In letzter Zeit haben sich auch Web3-Wallets durchgesetzt, bei denen Anbieter Zugang zu verschiedenen Web3-Funktionen in die Wallets integriert haben.

Die hauptsächlich durch Webbrowser zugänglichen Wallets können entweder dauerhaft (Hot Storage) oder temporär (Cold Storage) mit dem Internet verbunden sein. In der Regel sind Web-Wallets auf dem Smartphone der Benutzer installiert und ermöglichen die Transaktionen über QR-Codes.

Hardware-Wallets gelten als sicherste Verwahrung von Kryptowährungen und digitalen Assets, denn mit diesen Geldbörsen geben Anleger die Kontrolle über die Vermögenswerte nicht an Dritte ab, noch brauchen sie eine Verbindung mit dem Internet. Am bekanntesten ist die Firma Ledger, gefolgt von Trezor.

Beide Anbieter haben sehr erfolgreiche Produkte entwickelt. Allerdings kostet diese Verwahrung auch etwas mehr als beispielsweise eine Software-Wallet. Dennoch sollte Ihnen die Sicherheit der Assets den Preis von ca. 50 bis 80 Euro wert sein.

Wie funktionieren Bitcoin-Wallets?

Entgegen der weitläufigen Meinung, dass man in Bitcoin-Wallets digitale Vermögenswerte aufbewahrt, ist dies technisch gesehen nicht der Fall. Vielmehr werden in den digitalen Geldbörsen die kryptografisch gesicherten Adressen und Schlüssel verwahrt, mit denen die Transaktionen signiert werden. Digitale Geldbörsen sind also lediglich zur Verwaltung von Kryptowährungen gedacht und nicht zur Aufbewahrung.

Die zufälligen Nummern, die anschließend als Schlüsselpaar aus privatem und öffentlichen Schlüssel für die Signatur der Transaktionen verwendet werden, werden in der Wallet erzeugt. Zusätzlich erzeugt die Krypto-Wallet eine Seed-Phrase, eine Kombination aus 12, 18 oder 24 zufällig erzeugten Wörtern, die für den Notfall zur Wiederherstellung der Wallet verwendet werden.

Bitcoin-Mining funktioniert ohne Bitcoin-Wallet

Mit dem neuen und innovativen Mining-Coin von Bitcoin Minetrix nehmen Sie am Bitcoin-Mining teil, und zwar ohne, dass dafür eine Bitcoin-Wallet notwendig ist. Sie brauchen auch nicht wie üblich teure Hardware, um am Mining im Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen. Über den Kauf des nativen Utility-Tokens $BTCMTX nehmen Sie zunächst am Staking teil und erhalten als Ausgleich dafür Mining Credits.

Diese berechtigen zum Zugang auf die Server der Cloud-Miner und dort zur Nutzung von Rechenleistung. Diese wird benötigt, um die algorithmischen Rätsel zu lösen und den nächsten Block an die Datenkette zu hängen. Als Ausgleich dafür erhalten Sie anteilige Block-Rewards.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0123 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

Wie findet man die beste Bitcoin-Wallet?

Es gibt drei Kriterien, an denen Sie sich bei der Auswahl von Bitcoin-Wallets orientieren können. Diese lauten:

Sicherheit ist das oberste Gebot für die Verwahrung ihrer digitalen Assets. Informieren Sie sich ausführlich über den Anbieter, die Art der Verwahrung und die Form der Verbindung mit dem Internet. Benötigen Sie weitere Informationen, empfehlen wir die Recherche im Internet über seriöse Quellen. Achten Sie bei der Verwendung und insbesondere dem Download bzw. dem Kauf darauf, nur beim Hersteller bzw. Anbieter direkt, Ihre Aktivitäten auszuführen. Es sind viele unseriöse Angebote erhältlich, schützen Sie sich dementsprechend. Achten Sie auf die Gebühren, denn je nach verwendeter Bitcoin-Wallet kostet der Transfer von Desktop auf Wallet oder von Exchanges auf Wallet hohe Gebühren. Drittparteien, die unter Umständen involviert sind, bieten selten etwas kostenlos an. Traden Sie viel, dann können auch geringe Gebühren ordentlich ins Gewicht fallen. Auch der Kundenservice ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der richtigen Bitcoin-Wallet. Bietet der Anbieter ausreichend Kontaktmöglichkeiten in Deutsch? Können Sie ihn schriftlich, telefonisch und/oder per Chat oder E-Mail erreichen? Bei potenziellen Schwierigkeiten kann schnelle Hilfe sehr wertvoll sein, vor allem wenn es um ihre Vermögenswerte geht.

Was sind gehostete Bitcoin-Wallets?

Gehostete Wallets werden über Krypto-Börsen oder Krypto-Broker angeboten und sind eine sehr praktische und bequeme Lösung zur Verwahrung von Krypto-Assets. Sie sind in der Regel eine Web-Wallet, können aber auch als Software-Wallet vorliegen. Der große Vorteil von gehosteten Wallets ist der, dass sich Anwender keine Gedanken über die Verwahrung und Speicherung ihrer Privaten Keys machen müssen.

Diese liegen bei den Anbietern, was allerdings auch ein dementsprechendes Sicherheitsrisiko darstellt. Für den Kauf von Bitcoin-Alternativen wie Bitcoin Minetrix ist jedoch eine Ethereum-Wallet notwendig, denn die meisten alternativen Coins basieren nicht auf der Bitcoin-Blockchain, sondern auf der von Ethereum.

Eine gehostete Bitcoin-Wallet kann auch als USB-Wallet vorliegen, sie sollte dann aber auf keinen Fall mit einer Hardware-Wallet verwechselt werden, auch wenn diese in Form und Art ähnlich aussehen bzw. funktionieren.

Einige Krypto-Handelsplattformen haben neuartige Wallets entwickelt, um damit den Anforderungen ihrer Kunden zur eigenen Verwahrung der privaten Schlüssel nachzukommen. Diese Wallets werden auch häufig als Self-Custody-Wallets bezeichnet, was so viel bedeutet wie, Wallets zur Selbstverwaltung (der privaten Schlüssel). Mit diesen Wallets liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, sich an das Passwort/ die Seed-Phrase bzw. den privaten Schlüssel zu erinnern.

Fazit: Wenn Sie am laufenden Bullenmarkt teilnehmen wollen, sollten Sie über ein Investment in Bitcoin nachdenken. Möchten Sie den Coin physisch traden, benötigen Sie entweder eine Bitcoin-Wallet oder eine Krypto-Wallet von einem Anbieter bzw. einer Handelsplattform.

Anfang 2024 gibt es die wegweisende Entscheidung der US-Wertpapierbehörde über Bitcoin-ETFs. Schon jetzt hat der Bitcoin-Kurs mit Vorfreude auf die anstehenden Ereignisse reagiert und Experten erwarten, dass die Kursrallye anhält und sogar noch zulegt. Wenn Sie davon auch profitieren wollen, sollten Sie jetzt in Bitcoin investieren.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

