Ich hatte mir echt vorgenommen, nicht schon wieder über Inflation und Zinsen zu schreiben, wirklich, aber die bestimmen nun mal die Agenda. Fed-Chef Powell erklärte, man werde die Zinspause beibehalten, aber dann… deutete er konkret drei Zinssenkungen für 2024 an. Eine beachtliche Kehrtwende, nachdem er bis zuletzt verbal immer wieder 'hawkish' mit weiteren Zinsanhebungen gedroht hatte.Die Wirkung blieb nicht aus: die Hypothekenzinsen begaben sich auf Talfahrt und sanken in den USA unter die Marke von 6,5 % und in Deutschland unter 3,5 %. Und auch die Zinsen auf Kreditkartenschulden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...