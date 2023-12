HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5127/ Diesmal eine Folge in eigener Sache: Ich spreche in dieser Weihnachtsfolge über schöne Einladungen und Geschenke aus dem Gästekreis dieser Podcastreihe, ich bin überwältigt. Weiters gratuliere ich Carola Bendl-Tschiedel, dass die Folge mit ihr bisher meistgehört ist und noch mehr, dass die sportlichen Träume, über die wir damals sprachen, erfüllt bis übererfüllt wurden, Carola hatte eine perfekte Laufsaison. Dann rede ich noch über die Funktion als Consultant der Sporthilfe und lasse auch noch Toto Wolff zu Wort kommen, dies nicht zur F1, sondern mit einer Message, die gerade zu Weihnachten wichtig ist. Zum Schluss gibt es auch hier das selbst eingespielte und gesungene Last ...

Den vollständigen Artikel lesen ...